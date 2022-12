Iniziativa dell’Associazione Culturale Sabate sul lago di Martignano

Pinocchio sul Lago 2: sabato 10 dicembre escursione cineturistica gratuita sulle orme del capolavoro di Comencini –

Riceviamo e pubblichiamo –

Il serpente animato, l’albero dell’impiccato, la casa turchese avvolta nella foschia in riva al lago, la tomba della fatina. Sono alcune scene de Le Avventure di Pinocchio l’indimenticato sceneggiato di Luigi Comencini girate sul lago di Martignano.

Tra i grandi interpreti come Gina Lollobrigida nei panni della fata e Nino Manfredi in quelli del falegname Geppetto c’erano anche dei giovanissimi anguillarini chiamati a dare forma al drago che scivola veloce sulla strada bianca.

Quelle scene e quel lavoro televisivo restano ancora nell’immaginario collettivo di molti e per rivivere quelle emozioni l’Associazione Culturale Sabate propone per il sabato 10 dicembre dalle 10 alle 13 un tour escursionistico sui luoghi dove vennero girate queste scene.

A descriverle, tra gli altri, anche Andrea Balestri che resta il Pinocchio più amato. “La casetta della fatina, sulla palafitta con il pontile in legno – scrive Balestri in leavventuredipinocchio.com – la troviamo per la prima volta nella scena dove Pinocchio viene impiccato dagli assassini il Gatto e la Volpe. Una lumachina lenta e sospettosa ci vive assieme alla Fata dai capelli turchini…Il laghetto, luogo fantastico dove è ambientata la scena è il Lago di Martignano …Questo laghetto è set cinematografico anche nella scena dove Pinocchio cerca la casa della fata ma trova la sua tomba”.

Dopo Pinocchio sul Lago 1, iniziativa che si è tradotta in una partecipata mostra collettiva di pittura dedicata al burattino più amato “Le Avventure di Pinocchio, cinquant’anni nel cuore degli Italiani” di pittori, scultori, creativi che si è tenuta il 24 e 25 aprile 2022 al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”, Pinocchio sul lago 2 è una escursione sul campo di circa tre chilometri. E’ inserita nel calendario Tesori Naturali 2022 “Lazio Eterna Scoperta” del Parco di Bracciano-Martignano. E ad accogliere gli escursionisti sulle sponde del lago di Martignano ci sarà Lucignolo per offrire un panino ed un bicchiere di vino. Sempre che lungo il percorso non si incontrino il Gatto e La Volpe o a qualcuno non crescano le orecchie d’asino…

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 dicembre telefonando al 360/805841 o scrivendo a [email protected]