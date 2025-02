Pierini: “Entro ottobre conclusi i lavori delle Stazioni di Posta, un aiuto concreto per le persone in difficoltà”  

“Entro il prossime mese di ottobre Ladispoli avrà due Stazioni di posta, un supporto concreto per le persone in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini, ha annunciato che da pochi giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina ex Telecom in via Ancona e che, a breve, gli interventi coinvolgeranno anche una struttura in via Aldo Moro.

“Il progetto, di oltre un milione di euro, – ha proseguito Pierini – ricade nella Missione “M5-C2 Infrastrutture sociali – LINEA 1.3.2 povertà estrema “Stazioni di posta”” e riguarda l’apertura di due strutture il Comune di Ladispoli: una centrale in via Ancona e l’altra distaccata in via Aldo Moro. L’intento è realizzare dei centri multifunzionali che offrono accoglienza immediata e supporto all’inclusione sociale, destinati alla cittadinanza e finalizzati a dare assistenza a persone senza fissa dimora e a famiglie o singoli in situazioni di grave emarginazione e vulnerabilità”.

“Saranno un punto di supporto fondamentale – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli – dove le famiglie e le persone in difficoltà potranno trovare l’assistenza necessaria, sia pratica che burocratica. Sarà possibile parlare con assistenti sociali, ricevere una visita medica o ottenere aiuto per risolvere pratiche amministrative”.