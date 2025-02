Quattro studenti del Mattei hanno partecipato a un progetto regionale e si sono qualificati alla fase finale che si terrà a giugno

Ben ventinove gruppi del nostro territorio si erano iscritti al concorso Startupper School Academy di Lazio Innova, società in house della Regione Lazio che, tra le altre iniziative, assiste le aziende nelle fasi costitutive. Dopo la presentazione delle business idea da parte delle scuole, la commissione giudicante ha selezionato i tre istituti che hanno elaborato i progetti più interessanti e, tra loro, c’è anche la proposta del gruppo dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri. In particolare, hanno partecipato all’iniziativa quattro studenti: Andrea Scalella, Daniele Petrocchi e Lorenzo Polise con la collaborazione di Filippo Guglielmino, coinvolto nella progettazione del logo.

Nell’ambito dell’edilizia e dell’architettura sostenibile, i ragazzi, che frequentano il quarto anno dell’ITE AFM SIA, si sono iscritti alla categoria Game Geek, ovvero quell’ambito del concorso che prevede l’applicazione di tecniche di gaming a delle realtà aziendali. All’atto pratico, i ragazzi hanno sviluppato un prototipo che, grazie a delle domande simulate, si propone di sondare le condizioni di sicurezza di un cantiere con l’obiettivo di apportare delle tutele addizionali in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cerveteri, quattro studenti del Mattei conquistano la finale regionale Startupper School Academy

“Essere rientrati nella terna di Startup Innovative è una soddisfazione enorme” hanno spiegato i docenti del Mattei referenti dell’iniziativa. “Siamo, comunque, una scuola di provincia che, con grandi sforzi, cerca di dare la formazione migliore possibile. I ragazzi hanno presentato una bozza e, quindi, il lavoro va perfezionato prima della discussione di fronte alla giuria. Siamo nella fase di mentorship, quella che prevede il confronto tra i ragazzi e i tutor di Lazio Innova per una collaborazione che continuerà fino alla finale di giugno. Come dicevamo, per noi questo è già un grande successo, ma non vogliamo accontentarci e ci impegneremo fino in fondo per ottenere il miglior risultato possibile”.