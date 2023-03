Piccoli giornalisti crescono, successo a Cerveteri per l’incontro tra Paolo Celata di La 7 e i ragazzi della Don Milani

Presenti per l’amministrazione comunale la Vicesindaca Battafarano e l’Assessore Riccardo Ferri

Piccoli giornalisti crescono. E lo fanno sotto la guida esperta di Paolo Celata, giornalista di LA 7, storico inviato del TG di Enrico Mentana e volto noto di Propaganda Live, il programma condotto da Zoro Bianchi il venerdì sera sul settimo canale.

Nei giorni scorsi infatti, gli alunni e alunne della Scuola Don Milani di Valcanneto diretta dal Preside Professor Riccardo Agresti all’interno della cornice dei Giardini di Athena, hanno incontrato il famoso giornalista per una giornata di conoscenza sul mondo dell’informazione: come dare correttamente una notizia? Come evitare di incappare in una fake news? Come distinguere ciò che è vero da ciò che è falso?

Tutti piccoli ma fondamentali aneddoti, sui quali i ragazzi già avevano portato avanti dei progetti durante l’anno scolastico e che nell’occasione dell’incontro con Celata hanno potuto mettere in azione lavorando alla realizzazione di un vero e proprio telegiornale, partendo dalla sigla di apertura, all’impostazione grafica, al modo di dare le notizie.

Presenti per l’Amministrazione comunale di Cerveteri, il Vicesindaco Federica Battafarano, anche Assessore alla Pubblica Istruzione, e l’Assessore Riccardo Ferri.

“Rivolgo i miei complimenti alla Dirigenza della Scuola Don Milani e il mio ringraziamento al Giornalista Dottor Paolo Celata per questa importante mattinata formativa per i ragazzi della nostra città – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco del Comune di Cerveteri – oggi l’informazione corre veloce, sui social network, sul web, oltre ovviamente che sulle televisioni. È ciò che condiziona il nostro pensiero, il nostro modo di agire e di lavorare. Per questo è importante saper riconoscere le informazioni che riceviamo e soprattutto distinguere notizie vere da notizie fake. Grazie al lavoro dei docenti, prima di questo incontro i ragazzi erano già molto ferrati sull’argomento: tutte nozioni che in questo appuntamento hanno potuto mettere a frutto davanti ad un grande professionista della Tv e dell’informazione. Ai ragazzi, ai docenti e al preside Agresti, i miei complimenti”.