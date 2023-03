Dalla Asl Roma 4 uno sconto del 50% per chi partorisce a Civitavecchia

Convenzione tra Azienda Sanitaria e Conad, la promozione avrà valore di un anno

Un sostegno concreto alle neo-mamme, un aiuto in questo momento sociale ed economico difficile ma anche uno strumento per incentivare le nascite presso il reparto di ostetricia-pediatria e ginecologia dell’Ospedale di Civitavecchia.

Per questo motivo, ieri la ASL Roma 4 diretta dalla Responsabile Dottoressa Matranga ha ufficializzato una convenzione con la catena di grande distribuzione della Conad con la quale tutte le mamme residenti nel distretto sanitario, dunque anche a Cerveteri, che sceglieranno di partorire a Civitavecchia, potranno avere uno sconto del 50% su tutti i prodotti per bambini, quali pannolini, omogenizzati e salviette per la durata di un anno dalla nascita del bambino.

Usufruirne sarà molto semplice: i neogenitori potranno recarsi al Desk Informazioni dei Conad del proprio territorio, registrare la nascita del proprio figlio e il personale registrerà direttamente sulla loro carta lo sconto per i prodotti di categoria.

Presente per il Comune di Cerveteri l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Badini, che dichiara: “Si tratta di un’iniziativa estremamente utile per tutte le neo-mamme del territorio. Il caro-prezzi degli ultimi mesi sta mettendo tantissime famiglie in difficoltà e l’aumento della spesa di ogni giorno chiaramente colpisce anche questi prodotti, come pannolini e omogenizzati che sono primari per i bambini appena nati. Mi complimento dunque con la Direzione della ASL Roma 4 per questa promozione e per la sensibilità riservata a tutte le famiglie del territorio, che sono certa sarà estremamente apprezzata e gradita dalla cittadinanza”.