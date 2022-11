Piattaforme di trading: boom di utenti per Naga trader

Tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma di trading online Naga trader

Le piazze finanziarie caratterizzate da alta volatilità, con cui si sono confrontati i risparmiatori nei mesi passati, hanno portato alla ribalta l’impiego delle piattaforme di trading e l’esecuzione di strategie votate alla speculazione di breve termine. Questo tipo di approccio, implementato con una specifica strumentazione, ha consentito infatti di estrarre valore dalle varie asset class nei momenti di risk off, limitando la durata temporale di esposizione al mercato. In questo frangente, fra i vari player del settore investimenti online, Naga ha registrato un vero e proprio boom di utenti: difatti in tantissimi hanno deciso di rivolgersi ad un partner seppur emergente capace di mettere a disposizione degli iscritti un carnet di servizi di altissimo profilo, senza l’aggravio di spese sull’attuazione dell’operatività.

Per approfondire le caratteristiche del broker e apprezzarne la compatibilità con le esigenze di qualsiasi profilo di investitore, può essere utile partire dalla guida su come funziona naga trader disponibile su Giocareinborsa.com, sito di riferimento nella formazione finanziaria, tra i più apprezzati dagli utenti. L’intermediario controllato dalla fintech The NAGA Group AG, quotata sulla Borsa di Francoforte, è autorizzata ad erogare i propri servizi da importanti Organi di Vigilanza, tra cui emerge ovviamente l’Agenzia Governativa tedesca BaFin; ma la società è in possesso anche di una licenza Consob -registrazione numero 3844- specifica per i residenti italiani.

Tool di investimento per gli utenti Naga trader

La sottoscrizione di un account presso Naga trader non implica alcun costo, così come la gestione del rapporto, che comprende tra le altre cose il rilascio di una piattaforma di negoziazione fra le varie presenti nel catalogo prodotti. L’adesione ai servizi del broker si espleta completamente da remoto, portando semplicemente a termine un percorso di registrazione che prevede l’inserimento dei dati personali e la trasmissione della documentazione di identità; l’attivazione del conto avviene infine con il primo versamento di un controvalore minimo di 50 Euro.

Gli utenti Naga possono scegliere tra un tool di negoziazione web based estremamente user friendly e il più professionale software di analisi e gestione ordini MetaTrader. È chiaro che agli iscritti è concessa la facoltà di testare tutte le funzionalità dell’intermediario attraverso un account di prova con un saldo di denaro virtuale.

Naga trader: asset disponibili e commissioni di negoziazione

Utilizzando l’infrastruttura tecnologica di Naga trader, gli investitori, oltre alle coppie di valute sul foreign exchange market, possono trattare indici, azioni, crypto e materie prime mediante la compravendita dei Contratti per Differenza, derivati che replicano le quotazioni dei vari sottostanti, implementando al contempo lo short selling e la leva finanziaria.

Tuttavia sulla piattaforma Naga si negoziano anche real stock ed Etf senza dover ricorrere necessariamente al blocco del margine, per impostare un’operatività di più ampio respiro. Trattandosi di un broker market maker, su tutti gli asset introdotti in fase di negoziazione è applicato uno spread bid-ask al posto della commissione di negoziazione.

Servizi accessori di Naga trader

A rendere ancor più interessante l’offerta di Naga trader sono i numerosi servizi accessori messi a disposizione degli utenti: gli investitori, infatti, possono accedere gratuitamente a risorse formative o a dispositivi per eseguire una strategia operativa. La ricca sezione Academy, pensata per supportare gli utenti nella costruzione di un personale bagaglio di competenze, è completata dai segnali di trading e dal copy trading.

Il social network tematico è particolarmente apprezzato dagli iscritti in quanto con estrema facilità consente di prender visione delle strategie più interessanti condivise sulla piattaforma e replicarle su un account personale. Un altro strumento di investing sharing davvero innovativo è il market buzz, un meccanismo che permette di evidenziare i titoli su cui si concentrano le discussioni dell’utenza Naga.

