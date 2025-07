I cantieri proseguiranno poi in Via Umberto Badini, via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar

“Piano Asfalti 2025”: iniziata la fresatura di via Tuscolo, in conclusione la riasfaltatura di via Satrico a Cerenova –

Doppio cantiere aperto questa mattina a Cerenova. Prosegue infatti il “Piano Asfalti 2025” del Comune di Cerveteri: in via Tuscolo è iniziata la fresatura del manto stradale mentre in via Satrico si sta procedendo ora al rifacimento integrale del manto stradale. Una volta ultimati questi cantieri, i lavori si sposteranno a Cerveteri capoluogo ed esattamente in Via Umberto Badini, via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar.

“I lavori stanno proseguendo spediti e come da cronoprogramma – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – dopo aver ultimato i lavori in via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, e aver concluso quelli in via Fiesole, stiamo procedendo con queste due importanti arterie stradali della nostra frazione balneare. Subito dopo, ci sposteremo a Cerveteri capoluogo”.

“Come già detto – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – il periodo di avvio dei lavori in piena estate è prettamente tecnico: l’asfaltatura delle strade infatti, è preferibile che venga svolta nei periodi caldi perché le alte temperature favoriscono la lavorazione e la compattazione del bitume, garantendo una migliore aderenza e durabilità del manto stradale. Il caldo rende il bitume più malleabile, facilitando dunque la stesura e la compattazione e riducendo dunque il rischio di infiltrazioni e buche dovute a una non corretta adesione”.

“Nei giorni precedenti l’avvio dei lavori a Cerveteri capoluogo – conclude l’Assessore Luchetti – i cittadini delle strade interessate saranno avvisati tramite affissione di apposite ordinanze”.