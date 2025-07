Ladispoli, il 28 luglio convocato il Consiglio Comunale –

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 28/07/2025 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 28/07/2025 alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 riconoscimento della legittimita’ del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. del t.u.e.l. derivante dalla sentenza del tribunale civile di Civitavecchia n. 608/2025, con conseguente variazione al bilancio

2 ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 136 del 08/07/2025 avente ad oggetto “variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del tuel 267/2000 (v variazione n.24)”.

Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 124 del 25/06/2025 avente ad oggetto: “variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del tuel 267/2000 (iv variazione n.22)”

4 assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2025-2027 -artt.175 e 193 del d.lgs.267/2000 tuel –

5 progetto “opere a servizio del c.i. pozzi statua (allaccio interconnessione Olgiata-Civitavecchia esistente e ammodernamento delle opere di scarico)” comune di Ladispoli

– apposizione vincolo preordinato all’esproprio e delega all’esercizio dei poteri espropriativi

6 approvazione schema di convenzione per la realizzazione delle oup assunte a scomputo nell’ambito del piano di zona 167 in località rimessa nuova.