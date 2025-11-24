“Piano Asfalti 2025” a Cerveteri, rifacimento totale del manto anche in Via Mario Pelagalli

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Arteria viaria di estrema importanza e a grande percorrenza”

Via Mario Pelagalli a Cerveteri è prossima a “cambiare volto”. Conclusi i lavori del “Piano Asfalti 2025” infatti, l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri ha infatti completato l’iter che porterà quanto prima al rifacimento ex novo dell’intera carreggiata stradale di Via Mario Pelagalli.

“Via Mario Pelagalli è un’arteria stradale di grande importanza all’interno del tessuto viario cittadino – ha dichiarato l’Assessore Matteo Luchetti – oltre ad essere sede del mercato settimanale del venerdì, è una delle vie principali della città e snodo di collegamento tra quartieri ed attività commerciali molto frequentate. Questi lavori, un rifacimento ex novo dell’intero manto stradale, sono possibili grazie alla variante realizzata all’appalto del Piano Asfalti 2025, che nei mesi scorsi ha visto la riasfaltatura completa di diverse strade del territorio, partendo da Campo di Mare e proseguendo per Cerenova, Cerveteri capoluogo e il Borgo del Sasso”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Luchetti – ci tengo a ringraziare il Geometra Federico Feriozzi e con lui tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, per il lavoro svolto nella realizzazione e messa in pratica del Piano Asfalti, un’opera sulla quale il nostro Comune nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ha investito 950mila euro per ogni annualità. Nuovi lavori anche nel 2026: il progetto esecutivo è stato già deliberato in Giunta”.