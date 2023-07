Piani Urbani Integrati, l’appello dei sindaci: “Definanziarli metterebbe in difficoltà i comuni dell’area metropolitana”

Tra i firmatari anche il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti

“Diventa sempre più preoccupante l’ipotesi che vengano definanziati, all’interno del PNRR, i Piani Urbani Integrati (PUI). Questo metterebbe in seria difficoltà i Comuni del territorio metropolitano e la stessa Città metropolitana di Roma che con massima celerità e trasparenza ha già concluso l’iter di approvazione dei progetti e di affidamento della progettazione e dei lavori che incidono in maniera determinante su un territorio di oltre 4 milioni di abitanti. Per questo come Sindaci dei Comuni della provincia romana ci ritroveremo mercoledì prossimo, alle 13, a Palazzo Valentini, per fare il punto su una situazione di stallo e di incertezza, che se fosse confermata, andrebbe a vanificare investimenti importanti che impatterebbero in maniera positiva sulla vita dei nostri cittadini”.

Piani Urbani Integrati, l’appello dei sindaci

“I luoghi scelti sono tutti da rigenerare sia urbanisticamente che dal punto di vista della sicurezza; si tratta infatti di zone spesso decadenti e abbandonate che debbono tornare al più presto ad essere fruiti dalle persone. La Città metropolitana, in questi mesi, ha non solo definito e concluso tutto l’iter burocratico dei programmi del Pnrr, ma li ha impostati sulle vere esigenze dei Comuni, in modo tale da rispondere alle richieste delle comunità. Ci incontreremo, per valutare quali azioni intraprendere nei confronti del Governo e della Commissione. Per gli Enti Locali il Pnrr rappresenta non solo una speranza di migliorare le condizioni di vita delle persone, ma la certezza che questo cambiamento porti un innalzamento del livello della qualità della vita dei più deboli e di chi attende da anni risposte alle esigenze del territorio. Non consentiremo rallentamenti o blocchi”.

Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro

Gabriella Federici, Sindaca di Rocca di Cave

Massimiliano Calore, Sindaco di Ciciliano

Veronica Bernabei, Sindaca di Valmontone

Irato Nicoletta, Sindaca di Mazzano Romano

Giovanni Loreto Colagrossi, Sindaco di Sa Gregorio da Sassola

Carlo Zoccolotti, Sindaco di Genzano

Sandro Runieri, Sindaco di Rocca Santo Stefano

Riccardo Varone, Sindaco di Monterotondo

Fiorenzo De Simone, Sindaco di Vicovaro

Anna Gentili, Sindaca di Rocca Priora

Francesca Sbardella, Sindaca di Frascati

Settimio Liberati, Sindaco di Camerata Nuova

Francesco Ferri, Sindaco di Monte Compatri

Rita Colafigli, Sindaca di Torrita Tiberina

Fausto Giuliani, Sindaco di Colonna

Ivan Ferrari, sindaco di Gavignano Romano

Gianpaolo Nardi, Sindaco di Castel San Pietro Romano

Giovanni Ugolini, Sindaco Monteflavio

Sergio Pimpinelli, Sindaco di Ponzano

Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti, Sindaco di Riano Romano

Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi

Massimiliano Borelli, Sindaco di Albano laziale

Riccardo Travaglini, Sindaco di Castelnuovo di Porto

Danilo Giovannoli, Sindaco di Labico

Francesco Colagrossi, Sindaco di Capranica Prenestina

Roberto Barbetti, Sindaco di Capena

Emanuela Panzironi, Sindaca di Zagarolo

Federico Mariani, Sindaco di Poli

Massimiliano Valente, Sindaco di Agosta

Elena Maria Gubetti, Sindaca di Cerveteri

Gian Filippo Santi, Sindaco di Formello

