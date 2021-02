Share Pin 2 Condivisioni

Il consigliere FdI, Annalisa Belardinelli punta i riflettori sulla mancata attivazione del centro Vannini e la perdita del finanziamento della Regione Lazio

“Persi i finanziamenti per i minori in difficoltà, Cennerilli spieghi quali sono le difficoltà” –

Il distretto Cerveteri – Ladispoli perde il finanziamento della Regione Lazio di oltre 130mila euro per i minori in difficoltà ed è subito polemica.

Dopo i consiglieri Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, a puntare i riflettori sull’argomento è anche il consigliere FdI, Annalisa Belardinelli.

“La Regione Lazio in una nota del 21 dicembre 2020 ha specificato che il centro diffuso per il contrasto degli abusi e maltrattamenti Marco Vannini del Comune di Cerveteri per l’anno 2021 non accederà ai finanziamenti pari a 133.300 euro. Questo perché il Comune di Cerveteri a fine 2020 non ha ancora attivato il progetto per attività già finanziate nel 2018 – ha aggiunto Belardinelli – motivando il ritardo con problematiche amministrativo/contabili”.

“L’assessore Cennerilli dovrebbe spiegare quali sono queste difficoltà amministrativo/contabili, che si protraggono da due anni e che fanno perdere soldi destinati ai più fragili non solo a Cerveteri, ma anche a Ladispoli”.