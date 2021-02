Share Pin 1 Condivisioni

I locali messi a disposizione dal centro Leonardo

“Ho partecipato oggi, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e all’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi, a una videocall con l’assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino per la prossima apertura di un centro dell’impiego all’interno del centro commerciale di Parco Leonardo”.

Fiumicino: centro per l’impiego, a breve sopralluogo con la Regione

“Abbiamo concordato per effettuare un sopralluogo nei prossimi giorni nei locali individuati a Parco Leonardo”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“È un obiettivo importante raggiunto da questa Amministrazione – prosegue -, di cui siamo estremamente soddisfatti e che sarà utilissimo per tutti i nostri concittadini in cerca di occupazione”.

“Il confronto con i nuovi gestori del Centro Leonardo, che hanno messo a disposizione per questo scopo locali di oltre 400 metri quadrati – aggiunge il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa ottenere risultati importanti per la cittadinanza”.

“Durante l’incontro – conclude Anselmi – abbiamo stabilito con la Regione un prossimo sopralluogo dove dovrà sorgere il nuovo centro per l’impiego del nostro territorio. Stiamo procedendo molto rapidamente, se l’esito del sopralluogo sarà positivo partiranno a breve i lavori per la predisposizione dei locali”.

