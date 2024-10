Pericoloso nido di Vespula a Fregene: rimosso dall’etologo Andrea Lunerti

Rimosso finalmente il pericoloso nido di Vespula germanica terrore di una villa in Fregene.

Numerosi i tentativi da parte dei residenti ma senza successo,persino il cane dopo essere stato punto non ha potuto più transitare nel giardino,con la germanica non si scherza bisogna fare affidamento sulla preparazione e l’esperienza di chi la conosce bene, non ci si può improvvisare.

Questo pericoloso vespide, terrore dei contadini e solita nidificare sotto terra e possiede un vero e proprio esercito pronto a difendere la colonia a costo della vita e quando si sente minacciata è in grado di pungere attraverso le aderenze della tuta con grande determinazione.

Anche stavolta è stata restituita l’area verde in sicurezza non senza qualche puntura

Se vuoi vedere il video dell’impresa davvero unica clicca https://vm.tiktok.com/ZGdRYsn2W/