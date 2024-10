Cerveteri, maltrattava e minacciava la compagna. Arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un uomo di 35 anni. Era stato allontanato dalla donna, ma lui continuava a minacciarla su whatsapp

Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia dopo l’ennesimo maltrattamento subito e denunciato dalla compagna. La donna, dopo essersi allontanata dal giovane, riferiva di essere molto preoccupata per le continue minacce ricevute tramite l’applicazione di messaggistica whatsapp e di averlo trovato più volte nelle adiacenze della propria abitazione intento a spiarla.

I carabinieri, esito attività di indagine, hanno quindi proceduto ad arrestare in differita l’uomo e a condurlo in carcere. Tale evento si colloca in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere: si ribadisce l’importanza di chiamare il 112 o di rivolgersi alla stazione carabinieri più vicina.