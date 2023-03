Percorso alle Cascatelle, Italia Viva Cerveteri: “Perché questa mancanza di interesse?”

Percorso alle Cascatelle, Italia Viva Cerveteri – riceviamo e pubblichiamo:

Ancora una volta un episodio spiacevole ha coinvolto chi desidera vivere il territorio di Cerveteri e visitare le sue bellezze. Qualche giorno addietro i Vigili del fuoco hanno dovuto

soccorrere due persone che si erano smarrite nel bosco adiacente le cascatelle di Cerveteri. E’ l’ennesimo episodio di smarrimento che si verifica e non sarà l’ultimo se si continua a non occuparsi di segnalare adeguatamente i percorsi che esistono nel territorio.

Ci poniamo delle semplici domande: perché non valorizziamo le nostre bellezze, come il percorso delle “cascatelle”, segnalandole adeguatamente per farle divenire un motivo valido per visitare Cerveteri? Perché non viene creato un parcheggio adeguato che consenta, a turisti e soprattutto a residenti, di lasciare la propria macchina per un tempo consono (oltre i 120 minuti consentiti nei giorni festivi) per raggiungere il sito?

Percorso alle Cascatelle, Italia Viva Cerveteri

Domande che cadranno nel solito silenzio di questa amministrazione che a parole sembra sensibile a sviluppare il turismo ma nei fatti si disinteressa completamente dello sviluppo del nostro territorio. Noi, come gruppo di Italia Viva ma soprattutto come cittadini che non si rassegnano a vedere una Cerveteri sempre più abbandonata a se stessa, continueremo a segnalare questa noncuranza e sciatteria verso il nostro territorio, segnale inequivocabile di una mancanza di interesse su tali tematiche.

Chiudiamo con un’ultima domanda … questa volta ai cittadini di Cerveteri. Perché chi ha votato questi signori e signore che ci amministrano, da oltre 10 anni, non chiede loro di darsi una svegliata e lavorare per un vero sviluppo del nostro territorio e non interessarsi a semplici sagre ed eventi che poco interessano i residenti del territorio?

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra