Perché le persone non tornano ad una vita senza internet?

Con l’imperversare di internet, la cui influenza si estende ormai in ogni aspetto della nostra vita – dagli assistenti vocali nei nostri telefoni, case e macchine, agli schermi touch che hanno rivoluzionato l’esperienza di shopping nella maggior parte del mondo – si sono create delle tendenze, anch’esse nate sul web, di idealizzazione di un mondo passato idilliaco, in cui internet non esisteva ed era possibile condurre uno stile di vita più lento e rilassato, fatto di cose semplici e naturali.

Uno di questi è ad esempio il cottegecore , estetica nata su Instagram e seguita soprattutto dalla cosidetta Gen Z. Ironico che proprio la generazione che non ha mai conosciuto un mondo senza World Wide Web, sia proprio la generazione che lo ripudia, senza rendersi conto del fatto che vivere in un mondo privo di tecnologia sarebbe più complicato e scomodo del previsto. A parte il fatto che già lo stesso concetto di ‘estetica’ nato su TikTok ed in generale i social media, e di conseguenza anche le community che vi si creano intorno, non esisterebbero senza questo medium, molte altre sono le cose di cui difficilmente gli esseri umani potrebbero fare a meno. Vediamo qualche esempio.

L’infinita enciclopedia del web

A tutti è capitato almeno una volta di essere ad una cena di amici e cominciare a discutere di qualcosa di cui nessuno ha risposta, tutti cominciano a pontificare, cercando di rispondere alla domanda e poi qualcuno a un certo punto si arrende: “Cerchiamolo” arrivando così alla di solito immediata risposta del motore di ricerca. Da quando le informazioni hanno cominciato a diffondersi sul web, sempre più numerose ed accurate, e soprattutto, con la nascita di Wikipedia nel 2001, Internet è diventato innanzitutto una delle più amate ed istantanee fonti di informazione.

Avendo questo strumento democratizzato l’accesso e la creazione delle informazioni, questo ha ovviamente causato anche la diffusione di fake news e alimentato anche, controintuitivamente, la disinformazione. A sostegno di una vita senza internet spesso si sente parlare di un ritorno a un’informazione cartacea, di qualità maggiore e maggiormente selezionata, ma non si tiene di conto del fatto che ormai siamo abituati ad ottenere rispose immediate e dettagliate su fatti che avvengono in tutto il mondo, mentre probabilmente senza la rete, dovremmo rassegnarci ad avere aggiornamenti più localizzati e un accesso alla conoscenza ristretto e parziale.

Il divertimento online

Un’altra abitudine nata con la diffusione del web e diventata parte integrante della vita di molte persone, è quella di giocare online, spesso connettendosi live con amici e sconosciuti da tutto il mondo. I giochi online possono essere di vario tipo, tra questi ad esempio i videogiochi e l’intrattenimento dei nuovi siti del casinò , come blackjack online e slot machine.

Uno degli ovvi vantaggi di queste modalità d’intrattenimento, come la loro comodità, permettendoti di giocare dal comfort della propria stanza, senza dover spendere ulteriormente per cibo e bevande o per lo spostamento. Ma ancora, il gioco online apre a nuove forme di socialità, che non hanno limiti spaziali, permettendo alle persone di incontrare gente sempre nuova e diversa che proviene da diverse parti del mondo. Infine i giochi online sono in continua evoluzione e cambiamento, cosa che permette al giocatore di rinnovare sempre la propria modalità di gioco.

Comunicazione istantanea

Quando la famosa applicazione di messaggistica Whatsapp ha introdotto le spunte blu, che segnalano la visualizzazione del messaggio da parte del destinatario, ha cambiato per sempre le dinamiche relazionali tra le persone. Infatti al giorno d’oggi siamo ormai abituati a una comunicazione istantanea, in cui è considerato anomalo – se non addirittura irrispettoso – lasciare un messaggio senza risposta per troppi minuti, specialmente se questo viene segnalato come visualizzato dall’applicazione.

In un contesto in cui ci aspettiamo una connessione semplice e veloce con le persone che ci circondano, sembra impossibile pensare di vivere senza questa possibilità di comunicazione diretta, tornando a usufruire di intermediari più costosi e meno funzionali, come poteva essere il telefono, se non addirittura il fax o la posta. Sicuramente questo ritorno a uno scambio di messaggi più paziente porterebbe a uno stile di vita più lento e rilassato, abituando di nuovo gli esseri umani a un’ignoranza a volte anche sana, disintossicandosi dall’ossessione di essere continuamente connessi gli uni con gli altri.

Conclusione

Con l’evoluzione della tecnologia, comincino nel tempo a venire fuori le sue conseguenze, a volte anche negative. Tutti noi abbiamo ben presenti i rischi e le ansie che scaturiscono da un mondo online, in constante connessione e comparazione con gli altri, dove la disconnessione è ormai quasi impossibile se non imposta con forzature alla stregua di vere e proprie diete detox.

La ricerca di informazioni, l’intrattenimento e la comunicazione sono solo pochi esempi dei numerosi ambiti in cui Internet è diventato quasi insostituibile nelle vite di tutti noi e nonostante la diffusione di trend contrari, che idealizzando l’abbandono della tecnologia, la realtà è che al giorno d’oggi chi è abituato ad avere il supporto dell’online, difficilmente ne potrà fare a meno.