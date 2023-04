Castra srl al fianco di imprese e artigiani: materiali, noleggio mezzi e una imminente apertura

80 anni di esperienza per Castra srl che continua a crescere: materiali, noleggio mezzi e la nuova apertura a Roma

Castra srl nasce negli anni ’40 e, oggi più che mai, riesce a coniugare tradizione e innovazione riuscendo a soddisfare i proprio clienti nel costante tentativo di perseguire un unico obiettivo: crescere. Da più di 80 anni, Castra si occupa di distribuzione di materiale per l’edilizia affiancando grandi imprese e anche piccoli artigiani. All’interno dei punti vendita di Tarquinia, Civitavecchia e Cerveteri, è possibile trovare malte, calce, cemento, sabbia, colle, stucchi, pannelli isolanti, o ancora fornitura completa di ferramenta, vernici e stufe a pellet. Non solo, nel 2018 è nato anche il Castra Showroom, uno spazio espositivo di oltre 1000mq dedicato a design e arredi.

Castra srl e il sostegno alle iniziative del territorio

Considerando l’imminente inizio della Sagra del Carciofo di Ladispoli, è opportuno ricordare che Castra scende da sempre in campo per sostenere gli eventi locali cercando di sponsorizzare le iniziative e implementando la sua presenza sul territorio. Infatti, Castra figura tra gli sponsor della settantesima edizione della festa ladispolana, un sostegno particolarmente importante, soprattutto dopo l’apertura del punto vendita nella vicina Cerveteri al KM 41,200 della via Aurelia.

Un’assistenza a tutto tondo, anche servizio noleggio con numero verde dedicato

Per cercare di ammortizzare i costi fissi dei mezzi, utili talvolta solo per lavori sporadici o evitare problemi burocratici, Castra srl offre ai suoi clienti un ricco comparto di mezzi a noleggio, i quali possono essere affittati in ognuno dei 3 punti vendita. I mezzi rientrano nelle seguenti categorie:

Sollevamento: piattaforme elevatrice, piatteforme aree ragno, verticale elettrica e trabatello;

Movimento terra: mini escavatore, mini pala, mini dumper, benna per fossa, benna trapezoidale e trivella;

Automezzi: furgone Ducato, Iveco daily;

Trattamento superfici: levigatrice a pavimento e piastra vibrante;

Mescolamento: betoniera Syntesi 190/250;

Demolizione: carotatore, perforatore, picconatore e scanalatore;

Taglio: tagliagiunti Lux 350/500;

Energia; generatore 8 o 20 KW

Per rendere il servizio più agevole e accessibile, Castra srl ha anche attivato un numero verde dedicato appositamente al noleggio: 800090299

Castra srl e la vendita di mezzi usati

L’impresa pensa però proprio a tutte le esigenze di ipotetici clienti e, per questo, si dedica con successo alla vendita di mezzi usati. Anche in questo caso il sito offre tutte le informazioni necessarie, ma tanto per dare un’anticipazione, sono disponibili: ragni, camion, piattaforme, escavatori e chi più ne ha più ne metta.

Ultimo ma non per importanza: Castra srl sbarca a Roma con un nuovo punto noleggio

Lo si legge in apertura. L’obiettivo? Crescere. E allora perché non aprire un nuovo punto noleggio? Proprio così, Castra si allarga e sbarca nel mercato romano con un nuovo esercizio in via della Maglianella 100, proprio a ridosso del GRA che gli garantirà una grande visibilità. L’ufficialità c’è, manca solo la data, che verrà presto svelata.

Prezzi shock nei punti noleggio Castra srl

Un’intera brochure di prodotti per l’edilizia con prezzi scontati accessibili nei punti noleggio di Tarquinia, Civitavecchia, Cerveteri e nel nuovo punto di Roma, con un’ulteriore offerta di sconto presente all’interno. La brochure è scaricabile direttamente dal seguente link: Castra Volantino Edilizia.