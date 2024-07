La presentazione al Castello di Santa Severa del romanzo di Maurizio Giannini moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri

Per Libri e calici sotto le stelle, L’ultima seducente esecuzione –

Domenica 14 luglio, alle ore 18.00, prosegue con successo la rassegna letteraria “Libri e calici sotto le stelle” al castello di Santa Severa, promossa da Regione Lazio organizzata dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, con la presentazione del romanzo “L’ultima seducente esecuzione: quando un omicidio può dirsi veramente risolto?” dell’autore Maurizio Giannini.

La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Inverno 2006. Massimo Senisi, mentre si allena, trova in un fosso lungo via della Marcigliana, alla periferia di Roma, il cadavere di un uomo dal viso sfigurato. Dalle indagini emerge che si tratta di un affermato e stimato magistrato. L’unico indiziato è Felice Piras, un ex pugile che ha appena finito di scontare la pena per un reato commesso ventun anni prima. Il caso irrompe sulle pagine della cronaca nera dell’Urbe ed è presto risolto, perché l’accusato ha un movente ma non un alibi credibile.

Arianna Detti, la ragazza di Massimo, neolaureata in Legge e con la passione per le investigazioni, per una serie di incredibili coincidenze si trova coinvolta nel caso e decide di indagare. Ciò che scoprirà, grazie al suo intuito e all’aiuto di Massimo, svelerà segreti celati da anni e passioni inconfessabili fino all’ultima seducente esecuzione.

Maurizio Giannini (Roma, 1951), laureato in Architettura, è autore di circa 70 libri dedicati soprattutto a ragazzi e bambini, che pubblica con diverse case editrici italiane. Negli anni le sue opere ricevono numerosi riconoscimenti come il Premio Bancarellino per Le ombre di Halloween (La Scuola Ed., 2007), il Premio Giovanni Arpino per Chi uccide i professori? (La Medusa Ed., 2018) e, nel 2021, il Premio Nazionale Città di Ladispoli per Cattive storie – dieci racconti (il Rio Ed., 2021).

Con L’ultima seducente esecuzione un nuovo personaggio si affaccia sulla scena investigativa, l’intraprendente e intuitiva detective Arianna Detti.

Ingresso gratuito con prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/libri-e-calici-sotto-le-stelle-tickets-915190578657?aff=oddtdtcreator