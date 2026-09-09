Pendolari Ladispoli-Cerveteri in assemblea pubblica: il 17 settembre incontro aperto alla Biblioteca comunale

È indetta per mercoledì 17 settembre 2026, alle ore 18:30, un’assemblea pubblica aperta a tutti i pendolari, ai cittadini e agli utenti della stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri. L’incontro si terrà presso la Biblioteca comunale di Ladispoli e avrà al centro la discussione sulle numerose e quotidiane criticità che interessano il servizio ferroviario locale.

Ritardi, cancellazioni, sovraffollamento dei convogli, condizioni strutturali della stazione e problemi legati ai collegamenti saranno i temi principali al centro del confronto. L’obiettivo della riunione è fare il punto sulle difficoltà vissute ogni giorno da chi viaggia, raccogliere segnalazioni puntuali e definire insieme proposte e azioni concrete da sottoporre all’attenzione delle istituzioni e dei soggetti responsabili.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Pendolari Stazione Ladispoli-Cerveteri, punta a rilanciare la partecipazione attiva della cittadinanza. Come sottolineato dagli organizzatori, la forza e l’incisività del Comitato dipendono dal coinvolgimento diretto di tutti gli utenti: una partecipazione numerosa rappresenta lo strumento fondamentale per far sentire la propria voce e ottenere risposte e soluzioni concrete.

«Il diritto a un servizio ferroviario efficiente e dignitoso riguarda tutti noi – dichiara Giacomo Maria De Vito, Presidente del Comitato Pendolari Stazione Ladispoli-Cerveteri – ed è il momento di fare sentire insieme la nostra voce».

L’appuntamento è fissato dunque per il 17 settembre alle 18:30 in Biblioteca. La cittadinanza e i viaggiatori sono invitati a partecipare.