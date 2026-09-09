L’Atletica Cerveterana protagonista a Rieti: grandi risultati nella prima gara in pista post-estate

L’Atletica Cerveterana torna protagonista sulla pista di Rieti in occasione della prima competizione successiva alla pausa estiva, mettendo in mostra un gruppo in grande spolvero e ricco di talenti in tutte le categorie, dai giovanissimi ai master.

I Velocisti e il Mezzofondo

Grande prestazione per Andrea Scalella, che domina i 400 metri aggiudicandosi la gara nella categoria juniores con l’ottimo tempo di 48.83.

Nel mezzofondo, i cadetti e le cadette brillano nei 1000 metri conquistando un podio memorabile: Alfredo Marino chiude al 3° posto con il tempo di 2’49.90, mentre Paul Albano conquista un eccellente quinto posto in 2’53.20. Nella categoria cadette, splendido secondo posto per Irene Folli e terzo gradino del podio per Desiderio Dalia.

Gare a Mezzofondo e Velocità

Negli 800 metri piani, ottima prova tra gli allievi per Alessio Fantini (2° classificato), seguito da Dennis Mastrogiacomo (3°) e Massimo Torrisi (4°). Nella categoria assoluti, grande prova di Gabriele Di Napoli che ferma il cronometro a 2’02.41.

Sempre nei 400 metri allieve, da segnalare il terzo posto di Sara Tafi e le ottime prove di Irene De Santis e Sveva Giovannetti. Tra gli allievi, in evidenza Mattia De Santis e Germani Martin, mentre nella categoria master si distingue Emanuele De Simone. Nei 200 metri buona prestazione per Sole Spernanzoni.

Settore Concorsi

Nel lancio del martello, ottima prova tecnica e agonistica per Gaia Di Ruscio, che conferma i progressi e l’ottimo stato di forma di tutto il team dell’Atletica Cerveterana in questo avvio di stagione autunnale.