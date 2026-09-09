Il Comune di Santa Marinella lancia la definizione agevolata delle entrate comunali: un’opportunità per mettersi in regola senza sanzioni e interessi

Il Comune di Santa Marinella offre ai residenti l’opportunità di regolarizzare i mancati pagamenti relativi a imposte, tasse comunali e altri crediti, azzerando l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

In attuazione della normativa di cui alla Legge 30 dicembre 2025 n. 199, l’Amministrazione sta predisponendo il relativo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Il testo sarà sottoposto all’esame del prossimo Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Successivamente all’approvazione, i contribuenti avranno la possibilità di verificare la propria posizione debitoria direttamente con gli Uffici Comunali e scegliere di regolarizzarla tramite versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateizzata. Tutti i dettagli relativi a tempi e modalità dell’operazione saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso tutti gli altri canali di comunicazione disponibili.

Questa iniziativa, affiancata alla “rottamazione-quinquies” già deliberata, rappresenta un importante passo avanti per consentire ai cittadini di definire le proprie posizioni debitorie e ristabilire un rapporto di piena collaborazione e fiducia con l’ente locale.

«Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco Alessio Manuelli – vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza ai nostri cittadini, soprattutto in un momento economico complesso. La definizione agevolata è un patto di lealtà e correttezza con la nostra comunità e offre un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà con i pagamenti».

A intervenire è anche il vicesindaco e assessore al bilancio, Sergio Bucciarelli: «Stiamo lavorando con grande attenzione alla stesura del regolamento che porteremo in Consiglio Comunale, sfruttando le opportunità offerte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199. Crediamo fermamente che una fiscalità più equa e accessibile passi anche attraverso la possibilità di regolarizzare i pagamenti pregressi in modo sostenibile, sia che si opti per il saldo in un’unica soluzione che per la rateizzazione».