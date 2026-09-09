Ladispoli, sul lungomare Regina Elena via le tamerici, arrivano le palme

Proseguono i lavori di riqualificazione del litorale di Ladispoli. Dopo il lungomare Marco Polo, il cantiere è arrivato sul lungomare Regina Elena, dove sono state rimosse le tamerici che per anni hanno caratterizzato la passeggiata centrale.

Al loro posto sono state messe a dimora giovani palme, seguendo il modello già adottato sul lungomare Marco Polo. L’intervento punta a rendere più moderno e fruibile uno degli spazi più frequentati della città, ma la rimozione delle alberature ha già suscitato le prime polemiche tra cittadini e frequentatori del litorale.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del waterfront di Ladispoli, destinato a modificare progressivamente il volto della costa. Ora l’attenzione è rivolta al risultato finale e alla reazione dei cittadini al nuovo aspetto della passeggiata.