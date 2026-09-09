Litorale, esercitazioni militari di tiro a fuoco a Capo Linaro: scatta l’ordinanza della Capitaneria di Porto

Nuove esercitazioni militari di tiro a fuoco nello specchio acqueo antistante il litorale. In base all’Ordinanza n. 104/2026 emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e relativa al secondo semestre del 2026, sono state programmate attività di addestramento nello specchio d’acqua al traverso di Capo Linaro.

Date e orari

Le operazioni si svolgeranno nella giornata di mercoledì 23 settembre 2026, nella fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 17:00. È stata inoltre prevista una giornata di riserva fissata per giovedì 24 settembre 2026, nel medesimo orario, qualora le condizioni meteorologiche o esigenze operative richiedessero un rinvio.

Misure di sicurezza e interdizione dello specchio acqueo

Per consentire il regolare svolgimento delle esercitazioni in piena sicurezza e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la pubblica incolumità, l’Autorità Marittima ha disposto l’interdizione temporanea al pubblico uso del tratto di mare interessato dalle operazioni di tiro.

La cittadinanza, i diportisti e i pescatori sono invitati a prestare la massima attenzione e a rispettare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza durante gli orari indicati.