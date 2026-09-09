Ladispoli: “Once upon a Time”: un pomeriggio di letture e drammatizzazione in lingua inglese in Biblioteca

Arriva un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli in Biblioteca: “Once upon a time”, un pomeriggio di letture animate e drammatizzazione in lingua inglese pensato per i giovani curiosi.

Prendendo spunto da un albo illustrato in lingua straniera, la lettura si trasformerà in un’avventura da recitare. Il percorso unisce storytelling, drammatizzazione, canzoncine e attività motorie, offrendo ai bambini un modo naturale e divertente per imparare giocando.

Durante il laboratorio i partecipanti ascolteranno e vivranno la storia in inglese, interpreteranno personaggi e avventure, impareranno i colori e le parole attraverso la musica e i gesti, e si metteranno alla prova con l’immaginazione e l’ascolto. Sarà un laboratorio in cui ogni bambino diventerà il vero protagonista.

Informazioni pratiche

L’incontro si terrà in Biblioteca mercoledì 16 settembre, dalle ore 16:30 alle 17:45, ed è rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione inviando un’e-mail a biblioteca@comunediladispoli.it, specificando:

Nome ed età del partecipante

Cognome, nome e recapito telefonico di un genitore

Il Progetto

L’iniziativa rientra tra le attività di “Radici di carta”, un progetto della Biblioteca finanziato con il contributo della Regione Lazio (Legge 24/19 – Piano annuale 2025). Il programma prevede la realizzazione di attività per minori volte a promuovere la Biblioteca come luogo di conoscenza e svago, valorizzando la lettura come esperienza significativa di condivisione e crescita.

Il percorso è ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Aperta Parentesi, mentre gli incontri saranno condotti da Monica Roberti e Jane Helen Garzia. La cittadinanza è invitata a partecipare.