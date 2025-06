PD Santa Marinella: “Congratulazioni a Rocco Maugliani, riconfermato Segretario PD Provincia di Roma” –

“Per costruire il domani, per continuare a credere nei valori di impegno e di partecipazione politica sul territorio.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e di Santa Severa, affermando inoltre:

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa esprime piena soddisfazione per la rielezione di Rocco Maugliani a Segretario PD della Provincia di Roma.

Nella giornata di sabato 14 giugno, i quadri dirigenti del circolo, capitanati dalla Segretaria Lucia Gaglione, hanno fatto tappa a Tivoli, per assistere all’Assemblea congressuale di ratifica alla nomina di Maugliani a segretario provinciale.

Come delegata all’assemblea – dichiara la Segretaria Gaglione – , ho partecipato alla nomina di Rocco Maugliani a massimo rappresentante politico del Partito per il territorio della provincia di Roma. Il Partito Democratico continua così il suo cammino, nel solco tracciato dalla Segretaria nazionale Elly Schlein, unito e senza personalismi, per proporre un’alternativa responsabile alla destra, che parli alle persone e che affronti con coraggio e lealtà le prossime sfide, come la riconferma al Comune di Roma e le elezioni politiche.

Essere in assemblea, unito al rilancio del Coordinamento Litorale Roma Nord, rappresentano opportunità importanti per dare voce alle istanze del territorio di Santa Marinella.

Pace, ambiente, lavoro, sanità pubblica e diritti sono solo alcuni dei temi che devono essere posti al centro dell’azione del PD, che si vuole protagonista a tutti i livelli e in particolare nella coalizione di centrosinistra.

Al riconfermato Segretario Rocco Maugliani l’augurio di buon lavoro, ponendosi al suo fianco, perché solo insieme si può andare lontani.”