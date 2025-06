Fratelli d’Italia Civitavecchia lancia lo “Sportello SOS Condominio” a supporto dei cittadini

Fratelli d’Italia Civitavecchia, dopo il grande successo dello Sportello Caf – Patronato – Servizi legali, annuncia con entusiasmo l’apertura dello “Sportello SOS Condominio”, una nuova iniziativa nata per offrire supporto e consulenza gratuita ai cittadini di Civitavecchia sulle complesse tematiche legate alla vita condominiale.

Lo sportello, che rientra nell’ambito delle attività dello “Sportello Sociale SOS Cittadino” già avviato da Fratelli d’Italia, si propone di diventare un punto di riferimento per residenti e amministratori di condominio, fornendo chiarimenti su normative, diritti e doveri, e aiutando a risolvere problematiche comuni come ripartizione delle spese, gestione delle assemblee, lavori di manutenzione e controversie tra condòmini.

“Sappiamo quanto possa essere intricata e talvolta frustrante la gestione delle questioni condominiali,” dichiara Paolo Iarlori, Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia. “Con lo Sportello SOS Condominio, per il quale ringrazio l’amico Luca Crescentini per la disponibilità nel mettere a disposizione la sua professionalità ed esperienza nel settore, vogliamo offrire un aiuto concreto ai nostri concittadini, mettendo a disposizione competenze specifiche per orientarsi nella normativa vigente e trovare soluzioni efficaci ai problemi che possono insorgere all’interno dei condomini. Dopo l’attivazione dello Servizi Caf, che stanno incontrando un grande successo con moltissime richieste di assistenza, questo nuovo servizio è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno per essere al fianco delle famiglie e migliorare la qualità della vita nella nostra città.”

Lo Sportello SOS Condominio sarà attivo tutti i martedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede di Fratelli d’Italia Civitavecchia (esclusi i giorni festivi).

Per informazioni e prenotazioni, i cittadini possono contattare il numero di telefono 347 9144630 o inviare una mail a [email protected].

Fratelli d’Italia Civitavecchia invita tutti i cittadini ad usufruire di questo nuovo servizio, concepito per contribuire alla serenità e alla buona gestione delle realtà condominiali a Civitavecchia.