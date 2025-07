PD Santa Marinella: “Bonus affitti, da Regione Lazio fondi insufficienti. Serve un piano casa per fronteggiare la crescente povertà” –

“Nel cuore delle crisi che stiamo attraversando, tra salari bassi e aumento dell’inflazione, la situazione abitativa si fa sempre più critica e la Regione Lazio si dimostra incapace di garantire un supporto adeguato per coloro che vivono momenti di fragilità.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“Infatti, dalla giunta Rocca è stato azzerato il finanziamento alla morosità incolpevole, ridotti i finanziamenti per il sostegno al canone d’affitto rispetto alle numerose richieste, non rifinanziata l’edilizia popolare.

Nel 2025, nel nostro Comune le domande protocollate e ammesse ma non finanziabili per insufficienza di fondi, sono state più del doppio di quelle ammesse al finanziamento, confermando il trend negativo del 2024.

Tra le istanze respinte anche quelle con ISEE sotto i 4 mila euro e diverse le segnalazioni di famiglie che hanno ricevuto sussidi scarsi.

Un dato allarmante – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – che mette in evidenza una realtà innegabile, vi è un bisogno reale di aiuto, una difficoltà palpabile che continua a crescere, in netto contrasto con la narrazione della destra al governo, che racconta un’Italia in ripresa. A questo si aggiunge l’impossibilità di trovare un affitto con contratto di lunga durata e con canoni accessibili, nonostante la presenza sul territorio di centinaia di case sfitte, proprio come accade nelle grandi città.

Una situazione che ha portato il Partito Democratico a muoversi per tempo, affrontando il tema dell’emergenza abitativa, per trovare soluzioni concrete e applicabili.

È cruciale – continua la segretaria – che sul tema del diritto all’abitare si dia una svolta evidente a livello nazionale, come indicato dal PD con la proposta del “Piano Casa”, che tra i suoi punti prevede l’inserimento del diritto all’abitare in Costituzione e maggiori finanziamenti all’edilizia sociale e al fondo a sostegno affitti, per aiutare quelle fasce di popolazione che non riescono da sole a fronteggiare un mercato con canoni elevati, legati ad attività volte a massimizzare i profitti a breve termine.

È il momento che i governi di destra mettano il tema della casa al centro del dibattito politico, per offrire soluzioni strutturali che vadano oltre l’emergenza.

Come Circolo nei prossimi incontri approfondiremo il “Piano Casa”, con i nostri esponenti regionali e nazionali, perché il diritto all’abitare non diventi un privilegio per pochi ma un diritto garantito a tutti.”