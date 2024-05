PD: “Ad oggi i lavori sono fermi in Via Venezia. Quale sarà l’itinerario che condurrà la pista da Via Venezia alla stazione pochi lo sanno”

PD Ladispoli: “Pista ciclabile ancora in alto mare” –

“L’estate si avvicina e con lei sono in arrivo i turisti da Roma pronti a tuffarsi in mare. C’è però già un progetto che è in alto mare: la pista ciclabile”.

Lo dichiara in un comunicato il Circolo PD di Ladispoli “Luciano Colibazzi”.

“Da tempo facciamo notare i molti dubbi riguardo il percorso e il fatto che in Via Roma restringa pericolosamente la carreggiata”, dicono.

“Ad oggi i lavori sono fermi in Via Venezia. Quale sarà l’itinerario che condurrà la pista da Via Venezia alla stazione pochi lo sanno.

Così come pochi sanno che a Ladispoli c’è una pista ciclabile. Il progetto, infatti, non è stato pubblicizzato. Non vi è stata alcuna campagna di pubblicità turistica su questo importante tema.

La nostra domanda è la seguente: è questa l’idea di progettazione e pubblicità della nostra amministrazione?”, concludono.