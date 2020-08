Condividi Pin 0 Condivisioni

Ricerche da parte dei vigili del fuoco. L’uomo individuato è stato trasportato all’ospedale

Paura a Rocca di Papa: 83enne disperso –

Paura ieri pomeriggio a Rocca di Papa, in via dei Laghi per la scomparsa di un 83enne.

L’uomo, di cui si erano perse le tracce, è stato localizzato dai vigili del fuoco del nucleo Saf e dalla squadra di Marino.

Una volta recuperato con elicottero Drago dei vigili del fuoco grazie a una manovra con verricello è stato elitrasportato all’aeroporto di Ciampino, dove è stato affidato al personale del 118 in discrete condizioni di salute.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 21.06