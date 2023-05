Pattinaggio Velocità: La DEBBY ROLLER TEAM è squadra Campione Regionale anche su Pista –

Si è concluso Domenica 7 Maggio anche l’ultimo dei due Campionati Regionali, quello su pista effettuato sul pattinodromo comunale di Latina, dove la DEBBY ROLLER TEAM vince il Titolo Regionale di Società, conquistando 48 Medaglie di cui 21 Titoli Regionali individuali.

Le medaglie d’Oro regionali su pista sono state conquistate: 3 da Leon Serracchiani nella gara di Destrezza, Doppia Sprint, 5 giri in linea della categoria Giovanissimi maschile (8-9 anni), 1 da Flavia Crusco nella gara di Destrezza e 2 da Greta Cardillo Ciccione nella Doppia Sprint e nella 5 giri in linea della cat. Giovanissimi femminile, 2 da Leonardo Tatulli nella gara di Destrezza e nella 8 giri in linea della cat. Esordienti mas. (10-11 anni), 2 da Cristina Pilli nella gara di Destrezza e nella Doppia Sprint ed 1 da Valeria Princigalli nella 8 giri in linea della cat. Esordienti femm., 2 da Alice Zorzi nel Giro a Cronometro e nella mt 2.000 a Punti della cat. Ragazze 12 (12 anni) femm., 1 da Sofia De Amicis nel Giro Crono ed 1 da Emili Cani nella mt 3.000 a Punti della cat. Ragazze (13-14 anni), 1 da Elisa Folli nel Giro Crono, 1 da Greta Festa nella mt 5.000 a Punti,1 dall’Americana a squadre (staffetta) femm. mt 3.000 composta da Elisa Folli, Giulia Michettoni, Sofia De Amicis della cat. Allieve (15-16 anni), 2 da Davide Gentili nel Giro Crono e nella mt 5.000 a Punti della cat. Juniores mas. (17-18 anni), 1 da Paolo Pasquini nei mt 5.000 in linea della cat. Master 60 mas.(60-69 anni).

Le medaglie d’Argento regionali sono state conquistate: 1 da Greta Cardillo Ciccione nella gara di Destrezza, 2 da Flavia Crusco nella Doppia Sprint e nella 5 giri in linea della cat. Esordienti femm., 1 da Leonardo Tatulli nella Doppia Sprint della cat. Esordienti mas., 2 da Giorgia Cosman nella gara di Destrezza e nella Doppia Sprint ed 1 da Cristina Pilli nella 8 giri sprint della cat Esordienti fem., 2 da Novella Cozzolino nel Giro Crono e nella mt 2.000 a punti della cat. Ragazze 12 femm., 2 da Simone Piccoli nel Giro Crono e nella mt 3.000 a Punti della cat. Ragazzi mas., 2 da Giada Cavalli nel Giro Crono e nella mt 3.000 a Punti della cat. Ragazzi femm., 1 da Francesco Marchetti nel Giro Crono della cat. Allievi mas., 1 da Giulia Michettoni nel Giro Crono, 1 per Elisa Folli nella mt 5.000 a Punti ed 1 nell’Americana a Squadre composta da Greta Festa, Giada Cavalli ed Emili Cani della cat. Allieve femm.

Le medaglie di Bronzo regionali sono state conquistate: 1 da Kevin Bocu Ionut nella 8 giri in linea della cat. Esordienti mas., 2 da Valeria Princigalli nella gara di Destrezza e nella Doppia Sprint ed 1 da Giorgia Cosman nella 8 giri in linea della cat. Esordienti fem., 1 da Alice Beck nel Giro Crono e 1 da Siria Tallarico nella mt 2.000 a Punti nella cat. Ragazze 12 femm., 1 da Emili Cani ed 1 da Beatrice Conti della cat. Ragazze femm., 1 da Francesco Marchetti nella mt 5.000 a Punti della cat. Allievi mas., 1 da Eleonora Bocchini nel Giro Crono della cat. Allieve femm.

L’allenatrice Valentina Manca, il Maestro Giovanni Piccoli ed il Coach Andrea Farris sono entusiasti dei risultati dei propri atleti, dicendo che nonostante la pista di Latina sia completamente diversa da quella di casa, creando problemi di adattamento ai nostri atleti a causa di una superficie estremamente scivolosa, curve con una sezione di curvatura totalmente diverse da quella di allenamento, sono comunque riusciti anche grazie a giochi di squadra, dove gli atleti più esperti hanno aiutato i compagni di squadra meno esperti a conquistare posizioni importanti e a volte interi podi che ci hanno concesso di far qualificare tutti i nostri atleti al Campionato Italiano su Pista e vincere il Titolo Regionale di Società anche su pista dopo quello su strada vinto a Terni.

Ora la preparazione si incentrerà esclusivamente al prossimo Campionato Italiano su strada che si svolgerà al circuito stradale “Renato Perona” di Terni dal 26 al 28 Maggio, valevole per le qualificazioni per il prossimo Campionato D’Europa che quest’anno si terrà in Francia nel mese di Luglio.