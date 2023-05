Pattinaggio Velocità: La Debby Roller Team continua a vincere medaglie anche a Rovigo ed Ferrara – Continua la stagione agonistica per la DEBBY ROLLER TEAM e nel migliore dei modi, nello scorso weekend festivo una rappresentativa di 14 atleti DEBBY sono stati impegnati in una doppia competizione, Domenica 30 Aprile nel nuovissimo impianto di Rovigo ovvero il “Pattinodromo delle Rose” in una delle piste più belle d’Europa, condita da una organizzazione impeccabile nel Trofeo in ricordo del dirigente Arturo Ponzetti ed il 1 Maggio su circuito stradale cittadino a Ferrara al Trofeo più antico d’Italia ovvero la 64^ edizione del “Trofeo del Lavoro” con circa 700 pattinatori agonisti proveniente da tutta penisola italiana, in uno scenario suggestivo, immersi nella storica Piazza Ariostea sede del Palio di Ferrara, nonostante verso le ore 15.00 abbia iniziato a piovere e da li sia iniziato lo stato di agitazione per il cambio ruote e nel cercare l’assetto migliore sul bagnato, facendo perdere medaglie in gare dove da pronostico gli atleti DEBBY erano favoriti, ma nonostante tutto si è tornati con un bagaglio di esperienza maggiore per tutti gli atleti.

A far parlare di loro sono ancora una volta le ragazze della categoria “Ragazzi 12” (12 anni) della Debby Roller Team, che conquistano 9 medaglie su 4 gare (2 a Rovigo e 2 a Ferrara) 1 podio completo nella mt 5.000 su pista a Rovigo.

Sempre più leader, con una media impressionante di vittorie in questo 2023 è la dodicenne Novella Cozzolino che vince 3 su 4 gare (mt 300 Sprint e mt 2.000 ad Eliminazione a Rovigo su pista e mt 2.000 ad Eliminazione a Ferrara su strada) e nella quarta (mt 200 a Ferrara su strada) conquista l’Argento.

L’altra punta di diamante del podio di questa categoria è Alize Zorzi che conquista 3 medaglie, 2 d’Argento su pista a Rovigo e 1 Bronzo a Ferrara. Chiude il trio delle medagliate in questa categoria Alice Beck che conquista 2 medaglie di Bronzo (1 su pista a Rovigo e 1 su strada a Ferrara).

3 Medaglie per Simone Piccoli nella categoria Ragazzi (13-14 anni) dove vince su pista a Rovigo la mt 300 Sprint e conquista 2 medaglie d’argento 1 su pista e 1 su strada rispettivamente la prima nella mt 5.000 e l’atra mt 2.000 entrambe ad Eliminazione.

Altre 2 medaglie arrivano dalla Campionessa Italiana della categoria Allieve (15-16 anni) Elisa Folli che vince la mt 5.000 ad Eliminazione su strada a Ferrara sul circuito bagnato e ottiene un argento nella stessa distanza su pista a Rovigo.

Fuori dal podio ma con risultati rilevanti troviamo, Cristina Pilli con un 4° posto in categoria Esordienti (10 – 11 anni) nella gara di Destrezza su pista, nella stessa categoria Valeria Princigalli con un 5° nei mt. 1.000 in Linea su 123 atlete partecipanti.

All’8^ posizione nella categoria Allievi nei mt 8.000 ad Eliminazione troviamo Francesco Marchetti.

Sempre nei primi 10 delle rispettive categorie troviamo nelle Ragazze 12 al 7° posto Siria Tallarico nei mt 2.000 ad Eliminazione su strada, e nella stessa gara al 9° la sua compagna Laura Tatulli su 82 atlete della categoria. Il 9° posto nella mt 2.000 su pista invece viene conquistato da Daria Tallarico.

Ancora nella top10 troviamo all’8° posto Leonardo Tatulli della categoria Esordienti nella mt 800 in Linea.

Sempre nella parte alta della classifica Emili Cani si classifica 19^ su 94 nei mt 5.000 ad Eliminazione su strada e Ginevra di Tecco 22^ su 81 nei mt 300 Sprint su pista.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris tornano estremamente soddisfatti da queste ultime 2 trasferte di altissimo livello dove la società è arrivata 6^ ad entrambi i trofei nonostante l’esiguo numero di atleti schierati rispetto alle avversarie delle prime 10 posizioni.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti DEBBY sono all’ultimo Campionato Regionale FISR che si terrà su pista a Latina Domenica 7 Maggio e l’appuntamento principe per le categorie Ragazzi ed Allievi (13-16 anni), il Campionato Italiano su Strada che si terrà sul circuito stradale “Renato Perona” di Terni dal 26 al 28 Maggio.