Pattinaggio Velocità: 50 Medaglie e Titolo di Società per la Debby Roller Team al Campionato Regionale Strada 2023

Ben 22 gli ori conquistati

La DEBBY ROLLER TEAM è appena rientrata dal Campionato Regionale Lazio su Strada 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto a Terni nel circuito stradale “Ciclodromo Renato Perona” il 2 Aprile, con 50 medaglie, di cui 22 ori, 19 Argenti e 9 Bronzi e

Titolo Regionale di Società!

33 atleti scherati, molti interi podi monocolore DEBBY ROLLER TEAM, con ottimi giochi di squadra degli atleti che facevano parte della stessa categoria, hanno permesso di conquistare la Medaglia d’Oro ed il Titolo di Campioni Regionali ai seguenti atleti nelle distanze previste dal regolamento in base alle proprie categorie:

3 per Greta Ciccione Cardillo nella categoria Giovanissime f (8-9 anni), 3 per Leon Serracchiani nella cat. Giovanissimi m, 3 per Valeria Princigalli cat. Esordienti f (10-11 anni), 1 per Leonardo Tatulli ed 1 per Kevin Bocu cat. Esordienti m, 2 per Novella Cozzolino cat. Ragazze 12 f (12 anni), 1 per Sofia De Amicis ed 1 per Emili Cani cat. Ragazze f (13-14 anni), 1 per Simone Piccoli cat. Ragazzi m, 2 per Elisa Folli cat. Allieve (15-16 anni), 1 per Davide Gentili cat. Juniores (17-18 anni), 1 per Paolo Pasquini cat. Over 60 (dai 60 ai 69 anni), 1 per la Staffetta cat. Allievi da 1 giro denominata “Team Sprint” femminile, composta da Sofia De Amicis ed Elisa Folli e 1 nella Team Sprint maschile, composta dal duo Francesco Marchetti e Simone Piccoli.

Conquistano la Medaglia d’Argento:

3 per Flavia Crusco nella cat. Giovanissime f, 2 per Cristina Pilli cat. Esordienti f, 1 per Kevin Bocu e 1 per Leonardo Tatulli cat. Esordienti m, 2 per Alice Zorzi cat. Ragazze 12 f, 2 per Giada Cavalli cat. Ragazze f, 1 per Simone Piccoli cat. Ragazzi m, 1 per Giulia Michettoni e 1 per Eleonora Bocchini cat. Allieve f, 1 per Francesco Marchetti cat. Allievi m, 2 per Valentina Nappi cat. Juniores, 1 per Arianna Tofani cat. Master Over 40 (dai 40 ai 49 anni), 1 per la seconda squadra Team Sprint della DEBBY cat. Allieve composta da Giulia Michettoni ed Eleonora Bocchini.

Conquistano la Medaglia di Bronzo:

1 per Giorgia Cosman ed 1 per Cristina Pilli cat Esordienti f, 1 per Alice Beck ed 1 per Siria Tallarico cat. Ragazze 12, 2 per Beatrice Conti cat. Ragazze f, 1 per Giulia Michettoni e 1 per Eleonora Bocchini cat. Allieve f, 1 per Francesco Marchetti cat. Allievi m.

Fuori dal podio, ma nelle prime 10 posizioni delle rispettive categorie, nelle file DEBBY troviamo:

Emma Mellini, Beatrice Pepe, Emily Aver, Daria Tallarico, Laura Tatulli, Ginevra Di Tecco, Greta Festa, Gabriel Romano.

Lo staff tecnico della squadra caratterizzata dalla pantera, Valentina Manca, Giovanni Piccoli e il Direttore Tecnico Andrea Farris sono entusiasti degli obbiettivi raggiunti, oltre alle medaglie già citate, sono riusciti a far qualificare tutti gli atleti ai Campionati Italiani su Strada 2023, inoltre ad ottenere un unione coesa dei propri atleti nelle rispettive categorie, dimostrando un forte attaccamento alla maglia DEBBY ed a conseguire il risultato più importante, quello che tutti gli atleti hanno concorso ad accaparrarsi, ovvero il Titolo di

Squadra Campionessa Regionale FISR Lazio 2023.

Senza sosta per gli atleti DEBBY ROLLER TEAM, Giovedì 6 saranno in partenza per uno dei trofei più importanti al Mondo, ovvero al trofeo internazionale denominato “Trophée des 3 Pistes” che si terrà in Francia dall’8 al 10 Aprile in tre differenti località che saranno nei pressi di Tolosa, Agen e Bordeaux.