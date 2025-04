Patente, veicoli, pagamenti e pratiche: tutto a portata di mano con la nuova funzione “Le mie patenti” sull’app IO

Una novità importante arriva sull’app IO: è ora disponibile il servizio “Le mie patenti”, realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che permette di consultare in modo semplice e immediato tutte le informazioni relative alla propria patente di guida e ai veicoli intestati.

Un solo accesso, tanti servizi Grazie all’integrazione con l’identità digitale (SPID o CIE), non è più necessario accedere a piattaforme esterne o fare login aggiuntivi: tutto è fruibile direttamente dall’app IO, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Per visualizzare il nuovo servizio, è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione disponibile (3.2.0.8 per Android, 3.1.0 per iPhone).

Cosa si può fare con “Le mie patenti” Il nuovo pacchetto di servizi include ben quattro funzionalità fondamentali per gli automobilisti:

Saldo punti patente

Oltre al numero di punti residui, è possibile visualizzare lo storico delle decurtazioni e risalire ai verbali che le hanno causate, consentendo così di avere sempre sotto controllo la propria condotta alla guida. I miei veicoli

In questa sezione si trovano tutti i dati relativi ai mezzi intestati all’utente: dalla targa alla scadenza della revisione, fino allo stato della copertura assicurativa RCA. Un vero e proprio archivio digitale per la gestione dei propri veicoli. I miei pagamenti

Uno strumento utile per monitorare lo stato dei pagamenti effettuati o da effettuare presso la Motorizzazione Civile, scaricare ricevute e tenere traccia di operazioni amministrative, come rinnovi o richieste di duplicati. Le mie pratiche

Consente di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, evitando così telefonate o spostamenti agli sportelli della Motorizzazione.

Un unico punto di accesso per la mobilità Con questo aggiornamento, l’app IO si conferma sempre più come un punto di riferimento digitale per i cittadini, offrendo strumenti concreti e intuitivi per semplificare la gestione della vita quotidiana. Un passo avanti importante verso una pubblica amministrazione più vicina, efficiente e a portata di clic.