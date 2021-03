Share Pin 0 Condivisioni

Passoscuro, 9 giovani sanzionati dai Carabinieri per party abusivo –

Nell’ambito delle operazioni di controllo effettuate durante il week-end dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro sono intervenuti presso un’abitazione del posto dove erano stati segnalati schiamazzi.

Infatti i militari hanno sorpreso 9 giovani dove avevano organizzato una festa privata abusiva.

I militari dopo avere identificato i presenti li hanno sanzionati poiché non indossavano i D.P.I., non hanno rispettato il distanziamento e infine per non avere osservato le misure relative agli spostamenti in zona “rossa”.