Minghella: “Non possiamo perdere altro tempo: serve un progetto diretto dal Comune”. Ferullo: “Troppa demagogia attorno alla Passeggiata a mare”

Passeggiata di Santa Marinella, per Minghella non è tempo di project

“Per quanto riguarda la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Passeggiata a Mare non possiamo perdere altro tempo, per cui sono convinto non sia più necessario ed indispensabile aderire alla formula del project financing”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella.

“Fermo restando che considero il project financing una delle forme di finanziamento più convenienti per la pubblica amministrazione – aggiunge Minghella – credo che per la Passeggiata a Mare di Santa Marinella si potrebbe intervenire con un progetto diretto del Comune, attraverso un mutuo, pagabile attraverso i canoni di concessione annuali che i gestori versano regolarmente per lo stabilimento.

Perché se è vero e necessario sviluppare dei lavori di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza dell’intera struttura, è altrettanto vero che la Passeggiata a Mare necessità di una modernizzazione e una riqualificazione a livello estetico e di arredo urbano, idoneo con il paesaggio circostante, ma soprattutto a livello turistico, con la possibilità di ubicazione, ovviamente nell’area sottostante, di altre attività economiche per far “vivere” appieno uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra città.

Ci piace l’idea che la “nuova” Passeggiata torni ad essere uno spazio vitale per cittadini, turisti e villeggianti, che possa ospitare fiere e mercatini di qualità, che sappia ridare socialità come avvenuto in passato ad intere generazioni.

In attesa di definire il progetto definitivo della Piazza Centrale, nella zona dell’ex fungo – conclude Minghella – il luogo simbolo di Santa Marinella deve tornare a splendere il prima possibile, senza ulteriori perdite di tempo”.

“Troppa demagogia è stata fatta sulla questione Passeggiata a mare – ha aggiunto la Consigliera Marina Ferullo – mentre a noi interessa solo ed esclusivamente il bene della città e la sicurezza dei nostri concittadini. Crediamo sia il caso di cambiare rotta e adoperarsi al più presto affinché l’amministrazione faccia una seria programmazione per mettere in sicurezza la struttura, proponendo un progetto generale che ne migliori la fruibilità e l’aspetto estetico”.