Il sindaco Alessandro Grando: “L’acqua è un bene pubblico e Ladispoli lotterà fino alla fine per difendere i suoi diritti”

Passaggio ad Acea, il 22 febbraio si scende in piazza

La città balneare pronta a scendere in piazza per dire no all’obbligo di cedere il servizio idrico ad Acea Ato2.

L’appuntamento è per il 22 febbraio prossimo.

“L’acqua – ha detto il sindaco Alessandro Grando – è un bene pubblico e Ladispoli lotterà fino alla fine per difendere i suoi diritti”.

“Nei prossimi giorni renderemo noti tutti i dettagli”.