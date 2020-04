Condividi Pin 4 Condivisioni

La quarantena colpisce la tradizione ma le aziende del territorio rispondono con gli ordini a domicilio.

Pasqua e Pasquetta a casa, in famiglia

Periodo di Pasqua. Strade e paesi deserti: nessuno in spiaggia, nessuno nei prati. Sembra tutto cambiato, ma forse non tutto. Le tradizioni, per esempio, non cambiano, ma al massimo si riadattano. Così, se il ristorante preferito è chiuso, colazione e pranzo di Pasqua arrivano a casa. E anche il pranzo della Pasquetta!



Pasqua e Pasquetta a casa, in famiglia: ma per mangiare si ordina a domicilio

Diverse sono le attività operative per garantire un servizio a domicilio impeccabile anche per giorni importanti come quelli di Pasqua. Ecco un’attenta selezione delle attività del territorio che propongono il menù di Pasqua con servizio a domicilio.



A Cerveteri tre dei più conosciuti ristoranti del centro storico Molendini al Borgo, Barrel Osteria nel Borgo e Da Bibbo Osteria rivisitata hanno realizzato le proprie proposte per il menù di Pasqua e Pasquetta da pre-ordinare on line e ricevere poi comodamente a casa.

A Ladispoli, due attività storiche del centro come Gran Bar Nazionale e Antica Pizzeria hanno lanciato sulle proprie pagine facebook le proposte dedicate alla tradizione della Pasqua e della imprescindibile Sagra del Carciofo.

Sempre a Ladispoli, il Ristorante La Pineta e il Prime Frontemare Restaurant, propongono nel periodo di Pasqua due menù a domicilio di qualità: il primo più fedele alla tradizione e ai sapori del territorio, l’altro con un accento più fantasioso. Per gli amanti della pizza, non mancano le tonde e le teglie di DoppioZero.

A Cerenova, Alberto’s Pizza e La Madre Pinsa garantiscono anche a Pasqua e Pasquetta la preparazione espressa e la consegna a domicilio delle proprie specialità.

Fuori dalla tradizione, ma con tanto gusto e tanta creatività, ci sono poi le proposte di Streat Food Piadineria Artigianale, con i suoi fritti, le piadine e la cucina “da strada” e Emporio Brand con una variegatissima selezione di panini, tapas, dolci e golosità.

Per i dolci e lo golosità ci si può affidare a MA.VI’ una dolce pausa, con tante proposte anche per Pasqua. Per un aperitivo o una cena sui generis, vi consigliamo invece di scoprire il menù del Manhattan Café & Restaurant.

Se avete trovato utile questa nostra breve guida a come ordinare a domicilio restate su Baraondanews.it per altri “squisiti” suggerimenti.