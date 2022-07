Pascucci: “Sì, è vero. Sto pensando di rimanere in amministrazione a Cerveteri”

Alessio Pascucci, sindaco uscente del comune Cerite, raggiunto telefonicamente dalla redazione ha confermato le voci che lo vedono in lizza per ruolo importante a Cerveteri.

“E’ evidente – spiega Pascucci – che in questo momento sono sul tavolo due ipotesi. Sono stato eletto nel consiglio comunale di Ladispoli e mi interessa fare un percorsin quella città, all’opposizione, insieme ad una squadra che ha eletto ben 6 consiglieri. C’è, però, una parte dell’amministrazione di Cerveteri mi chiede di restare e continuare a collaborare. E’ chiaro che, a Cerveteri, sono memoria storica per molti dei procedimenti che sono in itinere: Jova Beach Party, PRG e tutta la vicenda di Campo di Mare per fare degli esempi. Si tratta di tutti percorsi che andranno in porto da qui ai prossimi mesi e su cui sento di poter dare un contributo importante. Alla luce di questo sto valutando se rimanere a Ladispoli oppure fare il consigliere o altro a Cerveteri”.

Pascucci cerca di fare chiarezza anche sulla ipotesi legata ad un suo ruolo come Presidente del Consiglio:

“E’ chiaro che se dovessi restare a Cerveteri avrei bisogno di un ruolo che mi dia margine di azione, ma la questione della Presidenza del Consiglio non è centrale. Al centro ci sono le vicende importanti che riguardano la città e la costruzione della squadra di governo. Io sono consigliere a Ladispoli, ma ho ascoltato anche le istanze che mi arrivano da Cerveteri. Sto valutando ed è una decisione che maturerò nelle prossime ore”.

La Presidenza del Consiglio, però, è un ruolo che permetterebbe all’ex primo cittadino di restare in carica anche come consigliere di Città Metropolitano, garanzia che decadrebbe se gli fosse assegnato un assessorato/delega. Questo ruolo implica, infatti la perdita del ruolo di consigliere comunale. Si tratta, comunque, di una scelta imminente: già nella prima parte della prossima settimana dovrebbe tenersi il primo consiglio comunale dell’era Gubetti.

In quella occasione verrà eletto il nuovo presidente del parlamentino locale: nel caso in cui non dovesse essere questa la carica che Pascucci accetterà, l’ex primo cittadino avrà ancora qualche giorno per poter riflettere: restare al Granarone o spostarsi a Palazzo Falcone.

Ri.Di.