Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa: “Prima dei nomi per il candidato Sindaco, vengono il programma e la coalizione”

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ha emesso un comunicato stampa che di seguito riportiamo integralmente.

“Dopo la chiusura del tesseramento al Partito Democratico per l’anno 2025, il circolo di Santa Marinella e Santa Severa, si prepara ad affrontare con rinnovata fiducia le prossime sfide che lo attendono. Il 2026 si preannuncia come un anno importante. In particolare per le prossime elezioni amministrative locali. In cui il PD assumerà un ruolo centrale nella formazione della coalizione del centrosinistra, che sfiderà il centrodestra.

Il 2025 è stato un anno che ha visto crescere il numero degli iscritti, segno del desiderio di partecipazione ad un progetto politico che si occupi di diritti e dei problemi della città. Il trend positivo infatti certifica il lavoro costante sul territorio fatto in questi anni e l’ottimo stato di salute del circolo. In un clima di disaffezione alla politica e di astensionismo è un grande segnale che le persone decidano di iscriversi.

A seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, al prossimo appuntamento elettorale di maggio 2026, i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa saranno chiamati a esprimere il proprio voto per il nuovo sindaco. In questi giorni si sono susseguite diverse indiscrezioni riguardo a possibili candidature alla carica di Sindaco. Spesso associate al Partito Democratico senza che vi sia stata una consultazione ufficiale. Pur ritenendo apprezzabili e di valore i profili circolati nelle ultime ore per l’area di centrosinistra, il PD intende riportare l’attenzione sul metodo e sul merito.

“Il punto centrale per noi è il Programma, – dichiara Lucia Gaglione – segretaria PD Santa Marinella -. Siamo convinti che la cittadinanza non chieda una corsa ai nomi, ma idee concrete, una visione di futuro per il territorio e la capacità di costruire una condivisione autentica e solida. Il Partito Democratico – continua la segretaria dem – ha già avviato le prime consultazioni con tutte le forze politiche e civiche dell’area progressista e riformista, con le quali si sono trovati i primi riscontri positivi. Prossimamente avvieremo i tavoli di lavoro che saranno il luogo privilegiato per definire un programma elettorale che risponda alle aspettative dei cittadini. Sarà proprio da questo percorso collettivo e programmatico che emergerà il nome del candidato Sindaco condiviso.

Infine, per fare chiarezza è bene ristabilire la realtà dei fatti. L’ex consigliere comunale Iachini non è mai stato un esponente del Partito Democratico come invece, più volte riportato da alcune testate giornalistiche. La sua è stata una partecipazione da indipendente nella lista del PD alle amministrative del 2023. Durata lo spazio di pochi mesi, prima di approdare ufficialmente a “Noi Moderati”, per poi concludere il percorso nel Gruppo Misto. Associare il suo nome al PD è, dunque, un errore storico e politico.

Il Partito Democratico rinnova il suo impegno verso la comunità, ponendo al centro della sua azione le persone e il territorio. Il nostro impegno per le prossime elezioni comunali parte da qui, nel promuovere politiche che rispondano alle reali esigenze della popolazione.

Per chi vorrà incontrarci e confrontarsi con noi, il Circolo PD di Via Aurelia 317 sarà a disposizione tutti i mercoledì dalle 15:00 alle 18:00”