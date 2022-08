Inizio stagionale in serie B per Andrea Ancora che, in qualità di quarto uomo, sarà sabato prossimo al ” Renato Curi” nel match Perugia – Parma, valido per la seconda gara di campionato.

La giacchetta di Ladispoli, infatti, è al terzo anno da arbitro in serie C e all’occasione, come è successo lo scorso anno , viene chiamato nel torneo cadetto. Era successo in tre gare nella scorsa stagione, dove ha diretto 12 gare in serie C e 6 in Primavera. Ancora, dunque, battezzerà la terza stagione in un campo di serie B, torneo che ha iniziato a giocarsi una settimana fa.