Apre un nuovo Fashion & Beauty Center sul Lungomare di Ladispoli. Speciale Sposa: trucco e acconciatura a prezzi anti-covid

Gema Parrucchieri ha aperto a Ladispoli, a due passi dal Lungomare centrale, in via Cantoni 10A (indicazioni stradali).

Un nuovo salone di bellezza che propone l’intera gamma dei servizi di parrucchiere, make-up e beauty center, con un’attenzione particolare anche per il wedding.

Gema Parrucchieri: nuova apertura al centro di Ladispoli

Simona Gelfo, tanti anni di esperienza alle spalle ed oggi Art director del salone Gema Parrucchieri, insieme al suo staff di professioniste ha un obiettivo preciso: realizzare sul Litorale un “fashion & beauty center” che sappia intercettare e proporre le principali mode e gli stili più innovativi del momento.

La storia di Simona parte da molto lontano: dopo una lunga preparazione e tanta esperienza, non solo “dietro la poltrona del salone” ma anche dietro la cattedra (infatti Simona è anche insegnante accademica), iniziano numerose collaborazioni in tutta Italia, tra cui Palermo, Milano e Roma. Proprio a Roma nasce l’idea di realizzare un nuovo punto di riferimento sul Litorale per il settore hair & fashion. Nasce così a Ladispoli il primo salone Gema Parrucchieri, con l’obiettivo di nuove aperture su tutto il litorale.

Giochi di colore, luci e cromie speciali

Nel settore della moda e dello stile le tendenze sono in continua evoluzione, per questo Gema Parrucchieri è costantemente al passo con le nuove tecniche di taglio e colorazione dei capelli. Non solo i colori classici, ma tutti nuovi stili di sfumature, giochi di colore e di luce che rendono ogni acconciatura unica e particolare. Tante anche le cromie particolari e originali, studiate per stupire ed applicate con tecniche precise ed accurate.

Acconciature e trucco per Sposa: il cavallo di battaglia

Tra i cavalli di battaglia di Gema Parrucchieri c’è sicuramente il settore fashion-wedding, ovvero tutto ciò che riguarda la preparazione della Sposa e per ogni genere di cerimonia: dall’acconciatura, al make-up, alla nail art.

“In Sicilia, dove abbiamo lavorato per molti anni – ha dichiarato Simona Gelfo, titolare e direttrice di Gema Parrucchieri – il Matrimonio è un evento eccezionalmente importante e il settore del Wedding è ha un rilievo particolare. Il nostro sogno è di realizzare, anche qui sul Litorale di Roma, un punto di riferimento per la moda da cerimonia. Lo facciamo, in questo momento così particolare, anche cercando di venire in contro a tante coppie che a causa del Covid hanno dovuto ridimensionare o posticipare la propria cerimonia di nozze: su tutta la linea Sposa proponiamo dei pacchetti accessibili a tutti, garantendo sempre la massima qualità e originalità“.

Parrucchieri a Ladispoli: sicurezza e comfort

Gema Parrucchieri è aperto tutti i giorni dal Lunedi al Sabato con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.

All’interno del salone sono rispettate tutte le raccomandazioni in materia di sicurezza e lotta alla pandemia da Covid-19. Per questo è indispensabile prenotare sempre il proprio appuntamento al numero: 06.83088655







Gema Parrucchieri è anche sui social network: segui la pagina instagram.

