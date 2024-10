Pari del Cerveteri che si fa rimontare due goal, Lupi: “Dispiace del pareggio, ma dobbiamo essere più forti mentalmente” –

Pareggio del Cerveteri che impatta in casa 2-2 contro il JVC Civita Castellana. I verde azzurri conducevano la gara fino al trentesimo e con un uomo in meno gli ospiti hanno recuperato la gara Una partita che i cervi non hanno meritato di pareggiare. Ai punti Infatti meritavano qualcosa di piu. Patron

Lupi ha detto che bisogna avere un atteggiamento mentale diverso. In rete Patrascu e Falcio, con il goal dei civitonici che è arrivata da un rigore molto dubbio. ” Non è una scusante questa -. ha detto Lupi – . Dobbiamo avere un atteggiamento mentale diverso, ci è mancata la cattiveria per chiudere la gara. Niente drammi, dispiace perché avevamo la vittoria in mano. Ci rimbocchiamo le maniche, pensando al prossimo impegno.