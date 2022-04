Consegnata l’area antistante la piccola chiesa di Parco Leonardo, di San Benedetto Abate, in via del Perugino per la costruzione di un nuovo e più grande edificio di culto a servizio dei circa 5mila abitanti del quartiere

Parco Leonardo, il Comune consegna alla Diocesi il terreno dove sorgerà la nuova Chiesa –

E’ stata consegnata ieri dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino al vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Mons. Gianrico Ruzza, l’area antistante la piccola chiesa di Parco Leonardo, di San Benedetto Abate, in via del Perugino per la costruzione di un nuovo e più grande edificio di culto a servizio dei circa 5000 abitanti del quartiere.

Alla firma dell’atto di cessione erano presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e il parroco della chiesa attuale, don Javier Pelez Velasquez.

“Finalmente, dopo esser riusciti ad acquisire l’area che non ci era stata precedentemente concessa dalla proprietà, firmiamo un atto importantissimo per la località di Parco Leonardo”. Lo ha dichiarato il sindaco Montino.

“All’inizio – ha aggiunto – la nuova chiesa doveva sorgere esattamente dall’altra parte del quartiere. Per noi era un posto sbagliato. Ci siamo battuti affinché la chiesa sorgesse al centro del quartiere. Tutti la devono poter vedere arrivando dal cavalcavia. Per questo vogliamo che svetti su un terrapieno, così da apparire maestosa, segno distintivo di un quartiere per sua natura internazionale. Non sarà semplice, l’impegno per la diocesi sarà grande. Ma alla fine Parco Leonardo avrà la chiesa che merita di avere”.

“Ricordo – ha aggiunto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – che questa è stata una richiesta fin da quando arrivammo nel 2013. Dopo anni di burocrazia, siamo riusciti ad ottenere l’area per l’ampliamento della parrocchia di Parco Leonardo, una comunità molto legata al proprio quartiere. Speriamo di vedere quanto prima sorgere la nuova chiesa. Siamo certi che sarà un luogo importante di ritrovo e aggregazione per tutti i residenti del quartiere”.