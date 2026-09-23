Parco Bracciano-Martignano, un weekend tra natura, archeologia e cultura: due appuntamenti domenica 27 settembre –

Natura, storia, archeologia e cultura tornano protagoniste nel territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano con due appuntamenti in programma domenica 27 settembre, nell’ambito del calendario di iniziative di “Autunno – Vivi i Parchi del Lazio”.

La giornata propone due esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale dell’area protetta, attraverso una fruizione attenta e consapevole del territorio. Il programma si inserisce nel più ampio percorso di promozione del turismo sostenibile che caratterizza le iniziative del Parco e della Regione Lazio.

A Oriolo Romano alla scoperta dei giganti monumentali del bosco

La mattina di domenica 27 settembre l’appuntamento è nella Faggeta di Oriolo Romano, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, per un’escursione dedicata alla scoperta degli alberi monumentali del bosco.

Un percorso di circa due ore e mezza, pensato per camminare con attenzione e rispetto, ascoltando i suoni del bosco e osservandone dettagli e particolarità. L’iniziativa è rivolta a chi non presenta difficoltà motorie.

Appuntamento alle ore 9.30 presso il parcheggio nel bosco, Vicolo San Rocco (località Ponte), Oriolo Romano.

La partecipazione è gratuita. È consigliato un abbigliamento adeguato ai sentieri boschivi.

Per informazioni: Silvia 393 8278455 – Stefano 339 5014168

Email: gruppoambientemanziana@gmail.com

A Vicarello “Teatro a Casa di Ledo” tra archeologia, storia, musica e territorio

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta nell’area archeologica di Vicarello, presso Casa di Ledo – SP 4/a Terme Apollinari, nel territorio di Bracciano, per un appuntamento che unisce archeologia, rievocazione storica, musica e valorizzazione delle produzioni locali.

Il programma prenderà il via alle ore 15.00 con un’introduzione all’archeologia del territorio sabatino, dalla Preistoria all’età romana, a cura del dott. M. Massussi – Coop Matrix96.

Alle 16.00 sarà la volta della rievocazione storica dedicata alla vita militare in età romana, a cura dell’Associazione Legio VI e HistoriA.

Alle 17.00, spazio alla musica con “Momo – La parabola del Tempo rubato”, racconto in musica a cura di Ascolto Musicale Creativo, con la direzione artistica di Birgit Cicha e Franco Di Luca, in collaborazione con Amici della Via Clodia APS.

La giornata si concluderà alle 18.30 con una degustazione di vini locali a cura di Cantine Capitani.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria:

prenotazioniparcobracciano@gmail.com

L’area archeologica di Vicarello è già stata recentemente al centro di iniziative molto partecipate, con particolare interesse per gli appuntamenti dedicati alla musica, all’archeologia e alla conoscenza del territorio.

«Il programma di domenica 27 settembre – sottolinea l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – rappresenta bene la filosofia che guida le nostre iniziative: offrire occasioni per conoscere il territorio attraverso esperienze che mettono in relazione natura, storia, archeologia, cultura e tradizioni locali.

La Faggeta di Oriolo Romano e l’area archeologica di Vicarello raccontano due aspetti differenti di un patrimonio straordinariamente ricco, che il Parco vuole continuare a rendere accessibile e fruibile attraverso forme di turismo lento, sostenibile e rispettoso dei luoghi».

Le iniziative fanno parte del calendario “Tesori Naturali 2026”, promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto “Giorni Verdi – Vivi i Parchi del Lazio”, che nel corso dell’anno propone numerosi appuntamenti dedicati alla natura, alla biodiversità, alla storia, all’archeologia, alle tradizioni e all’enogastronomia del territorio.

Ente Parco Naturale Bracciano-Martignano