L’iniziativa promossa da A.PRO.T.I.ON. ETS nella festività di San Francesco. Nella cornice del Museo Nazionale Etrusco una mattinata dedicata alla musica e alla solidarietà: le donazioni saranno destinate al sostegno dei pazienti della Divisione di Ematologia del Policlinico Gemelli

A Villa Giulia musica e solidarietà: il 4 ottobre il concerto della Banda della Marina Militare Italiana –

di Marco Di Marzio

ROMA – Musica, cultura e solidarietà si incontrano nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – ETRU, dove domenica 4 ottobre 2026, alle ore 11, è in programma il Concerto della Banda della Marina Militare Italiana, iniziativa organizzata da A.PRO.T.I.ON. “R. Fasanari” ETS – Associazione per il PROgresso della Terapia Intensiva ONcoematologica.

L’appuntamento, promosso in occasione della festività di San Francesco, vede riuniti, come evidenziato nella locandina ufficiale, A.PRO.T.I.ON. ETS, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – ETRU, Marina Militare e Fondazione E-Novation, in una giornata nella quale il valore della musica si lega concretamente all’impegno verso i pazienti e le loro famiglie.

L’evento rientra nel calendario delle iniziative 2026 di A.PRO.T.I.ON., che proprio per il 4 ottobre aveva annunciato il concerto della Banda della Marina Militare a Villa Giulia. L’associazione porta avanti da oltre quarant’anni un’attività di sostegno alla Divisione di Ematologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, affiancando in particolare pazienti affetti da leucemie, linfomi, mielomi e altre patologie ematologiche.

Le note della Marina Militare per una mattinata speciale

Protagonista musicale della giornata sarà la Banda della Marina Militare Italiana, che proporrà inni e marce della Marina, sotto la direzione del Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo.

Non è la prima volta che la musica della Marina Militare incontra l’attività solidale di A.PRO.T.I.ON.: nel giugno scorso, in occasione della Festa della Musica a Roma, la Banda aveva partecipato a un’iniziativa che comprendeva uno spazio dedicato all’associazione. In quell’occasione il presidente di A.PRO.T.I.ON., Maurizio Lucidi, aveva sottolineato proprio l’unione tra musica, cultura e solidarietà.

A rendere ancora più suggestivo l’appuntamento sarà la sede scelta: Villa Giulia, uno dei luoghi culturali più rappresentativi della Capitale, diventerà così lo scenario di un incontro nel quale la bellezza dell’arte e della musica sarà messa al servizio di una finalità benefica.

Dopo il concerto il light lunch

Al termine dell’esibizione, per sostenitori e amici di A.PRO.T.I.ON., è previsto un light lunch. La partecipazione richiede una donazione di 25 euro e la prenotazione, mentre per i bambini sotto i 12 anni l’ingresso è omaggio.

Il valore dell’iniziativa va però oltre l’appuntamento musicale: le donazioni raccolte saranno interamente destinate al sostegno dei pazienti della Divisione di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Una realtà nella quale A.PRO.T.I.ON. opera da decenni attraverso volontariato, assistenza e iniziative a favore dei malati e delle loro famiglie.

Un gesto di partecipazione che, nella mattinata del 4 ottobre, troverà nella musica il proprio linguaggio universale: le note della Banda della Marina Militare per trasformare un momento di cultura e condivisione in un aiuto concreto a chi affronta il difficile percorso della malattia.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2026, alle ore 11, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9, Roma. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo eventi@aprotionets.com.