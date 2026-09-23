Dopo Valcanneto esplode il caso scuolabus anche a Marina di Cerveteri: “Oltre un’ora per arrivare alle Due Casette”

Non si placano le polemiche sul servizio di trasporto scolastico nel Comune di Cerveteri. Dopo i disagi riscontrati nella frazione di Valcanneto, giunge una nuova ed accorata segnalazione da parte dei genitori di Marina di Cerveteri, i cui figli frequentano il plesso scolastico delle Due Casette.

A farsi portavoce del malcontento è Antonio, residente della zona, che denuncia tempi di percorrenza insostenibili per alunni così giovani: “I primi bambini salgono a bordo alle 7:00 del mattino per fare ingresso in classe solo alle 8:15. Oltre un’ora di viaggio all’andata e un’altra al ritorno”.

Alla radice del problema vi sarebbe la mancata attivazione di un tragitto dedicato a Marina di Cerveteri. Il Comune avrebbe infatti accorpato il servizio in un’unica maxi-linea che copre un territorio vastissimo, estendendosi da Marina fino a Pian della Carlotta.

A complicare il quadro si aggiunge la discontinuità degli orari. Secondo quanto riferito dai genitori, i tempi effettivi di percorrenza non coincidono con quelli ufficiali forniti dall’Amministrazione: il pulmino passa con un anticipo sistematico di circa 10 minuti rispetto alla tabella oraria, creando continui affanni alle famiglie e con il rischio concreto di lasciare i bambini a terra.

“Abbiamo già inviato una segnalazione via e-mail al Comune per far presente questa situazione, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta”, prosegue Bruni.

Le conseguenze sulla comunità sono già tangibili. Alcune famiglie, sfiduciate e allo stremo, hanno deciso di rinunciare al servizio e cancellare l’iscrizione. Tuttavia, per chi lavora e non ha alternative per accompagnare i figli in autonomia, il trasporto scolastico resta l’unica opzione praticabile, costringendo i piccoli a estenuanti spole quotidiane.

I genitori chiedono un intervento tempestivo da parte delle istituzioni locali affinché vengano riviste le tratte, rimodulati gli orari e garantito un servizio efficiente e a misura di bambino.