Marina di Cerveteri celebra San Francesco: il 4 ottobre tra fede, comunità e la prima pietra del nuovo Centro Pastorale

La comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Marina di Cerveteri si appresta a vivere una giornata di profondo valore spirituale e cittadino. In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo di Assisi, la parrocchia ha organizzato per domenica 4 ottobre 2026 una serie di appuntamenti che uniscono la celebrazione liturgica al futuro della comunità locale.
Il programma della giornata prenderà il via alle ore 18:00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza. A seguire, i fedeli si uniranno in processione per un momento altamente simbolico: la benedizione e la posa della prima pietra del nuovo Centro Pastorale, una struttura destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per l’aggregazione, la formazione e la solidarietà nel territorio.
La serata si concluderà all’insegna dell’arte e della musica. Alle ore 21:00, spazio alle note del De Musica Ensemble con il concerto intitolato “Laudato Si’ – La lode, la contemplazione, la pace”, un omaggio musicale al messaggio di armonia, rispetto per il creato e fraternità che ancora oggi, a distanza di otto secoli, San Francesco continua a trasmettere.
Un evento aperto a tutta la cittadinanza per condividere un importante capitolo della storia della parrocchia e guardare insieme al domani.