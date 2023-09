“Quanto sollecitato dall’opposizione deve trovare applicazione non come provvedimento singolo ma nell’ottica di interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale e dei parcheggi”

“In riferimento alla notizia uscita su diversi giornali e circolata sui social rispetto alla mozione presentata nel consiglio comunale del 13 settembre 2023 sull’istituzione dei parcheggi rosa a Cerveteri a firma dei consiglieri di opposizione e non approvata, il gruppo Anno Zero desidera fare dei necessari chiarimenti”.

Parcheggi rosa, Anno Zero: “La consigliera Mundula si è astenuta, ma è favorevole alla loro istituzione”

Così la lista Anno Zero in una nota.

“La consigliera comunale di Anno Zero Laura Mundula – si legge – prima della votazione e come risulta della registrazione del Consiglio, ha chiaramente dichiarato di essere a favore dell’istituzione dei parcheggi rosa come strumento di sostegno alla maternità e come segnale indiscutibile di civiltà, ma essendo questo provvedimento inserito in un più ampio discorso sull’organizzazione della viabilità necessaria in molte parti del Comune e previsto dal programma dell’Amministrazione nell’ambito del piano Urbano del traffico, ha espresso la volontà di astenersi dalla votazione, impegnandosi affinché quanto sollecitato dall’opposizione e condiviso dalla Consigliera Mundula, possa trovare applicazione non come provvedimento singolo ma nell’ottica di una serie di atti che andranno ad affrontare e migliorare i problemi della viabilità, della sicurezza stradale e dei parcheggi”.