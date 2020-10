Share Pin 0 Condivisioni

Integratori, pappe e articoli per l’infanzia, cosmetici e make-up a base di ingredienti naturali, farmaci da banco e medicinali veterinari. “Se li proponiamo, li abbiamo testati”.

Parafarmacia de Falco, a Cerveteri, tutto per il benessere, il make-up, i medicinali da banco e veterinari, cosmesi naturale, prodotti biologici e naturali.

Tutto per la salute, la cura della persona (e del bambino) e per ritrovare il benessere. Nel centro storico di Cerveteri la Parafarmacia de Falco è sinonimo di attentissima selezione di tutti i prodotti: non solo farmaci, ma anche articoli per il benessere, prima infanzia, cosmetica e veterinaria.

E tanti altri servizi, tra cui la possibilità di misurare la pressione sanguigna e confrontarsi direttamente in sede con esperti e specialisti, come il nutrizionista.

“Siamo fornitissimi – ha spiegato la dottoressa Francesca de Falco – di ogni genere di medicinale, sia OTC che i medicinali da banco senza prescrizione SOP. In questo periodo così particolare abbiamo aumentato la consapevolezza dell’importanza di avere un buon sistema immunitario: con i giusti integratori, contenenti vitamine fondamentali come la D e la C ed elementi importanti come per esempio 𝘇𝗶𝗻𝗰𝗼, 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗻𝗶𝗼 e 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗰𝗲𝘁𝗶𝗻𝗮, possiamo dare un grande aiuto alle nostre difese immunitarie e affrontare la stagione con più vigore”.

Nutrizione: fissare un incontro con la Nutrizionista dott.ssa Arianna Capi

Presso la Parafarmacia de Falco è inoltre possibile incontrare per visite e controlli anche la biologa nutrizionista Dott.ssa Arianna Capi (per appuntamenti: 06 3973 1828).

Parafarmacia De Falco a Cerveteri: prodotti biologici e naturali per la famiglia

La Parafarmacia de Falco ha aperto con la missione di mettere a disposizione dalle famiglie esclusivamente prodotti di alta qualità, naturali e accessibili a tutte le tasche.

“Selezioniamo e testiamo personalmente i prodotti che proponiamo – assicura Francesca De Falco – linee e trattamenti sono sempre naturali, con la certezza di utilizzare solo prodotti sicuri. Nel settore cosmetico e make-up prediligiamo le proprietà benefiche delle piante e della fitoterapia“.

Inoltre, garantisce la Dottoressa: “proponiamo periodicamente, con i nostri esperti, delle vere e proprie sedute per far testare direttamente ai clienti, donne e uomini, i benefici dei prodotti che scegliamo per loro”.

Particolarmente fornita e attenta è la selezione di prodotti per l’infanzia, dal benessere alle pappe, dai prodotti per l’igiene alle linee biologiche e naturali dedicate ai bimbi e alle mamme.

Non manca un’attenzione particolare anche per gli animali, con una vasta selezione di prodotti e medicinali veterinari delle migliori marche.







Parafarmacia De Falco Cerveteri, tutto per il benessere

