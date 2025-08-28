Paolacci: «Via di Zambra ha bisogno di una fermata del bus. Una mozione sarà presentata nel prossimo consiglio comunale»

La zona di via di Zambra a Cerveteri, area che comprende migliaia di persone e centinaia di nuclei familiari, radicati da anni, ora chiedono chiarezza da Palazzo del Granarone. I residenti, riuniti in un comitato, rivendicano urgenze che influiscono sulla vita quotidiana. La zona è priva di una fermata del bus, e le famiglie, soprattutto quelle con adolescenti, devono utilizzare l’auto per accompagnarli a Cerveteri, Ladispoli o in stazione.

«Ci siamo stufati, tante promesse e negli anni siamo stati presi in giro. Vogliamo un incontro con il sindaco», dice un residente. La zona è popolata da oltre 1.000 abitanti, stanchi e amareggiati, che da quarant’anni hanno ricevuto promesse. Non mancano servizi, ma persistono criticità: illuminazione e sicurezza delle strade, spesso percorse da moto e auto ad alta velocità, e la mancanza di cartelli stradali. Una fermata del bus potrebbe facilitare gli spostamenti quotidiani, come accompagnare i figli alla stazione o fare la spesa.

Immediata la reazione di Paolacci: «nel prossimo consiglio presenterò una mozione per istituire una fermata del bus su via di Zambra».